Una dona ferida en un incendi de cuina a Sant Esteve d’en Bas
L’incendi ha produït afectacions a l’estança i ha deixat l'habitatge ple de fum
Una dona ha resultat ferida aquest dijous en un incendi de cuina a Sant Esteve d’en Bas, a la Vall d'en Bas.
El foc s’ha declarat en una casa del carrer d’Eugeni d’Ors quan faltaven 10 minuts per les dotze del migdia. Els Bombers han mobilitzat cinc dotacions i, en arribar-hi, han trobat molt fum a l’interior, tot i que les flames ja s’havien apagat.
Els serveis d’emergència han hagut d’extreure la dona de l’habitatge, ja que ha inhalat fum. Els sanitaris del SEM l’han traslladat en ambulància a l’hospital comarcal d’Olot amb una intoxicació lleus
Segons informa el cos de Bombers, després de l’evacuació han ventilat el domicili i han remullat la zona afectada per assegurar que no hagi quedat cap resta del foc.
