Els hospitals Trueta i Santa Caterina posen en marxa una nova edició de la campanya de Nadal “Dona la teva llum”
Entitats d’arreu de les comarques gironines s’adhereixen a la iniciativa amb activitats solidàries
L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i l’Hospital Santa Caterina impulsen enguany la segona edició de la campanya de mecenatge de Nadal “Dona la teva llum”, una iniciativa conjunta que té com a objectiu recollir donatius per millorar el benestar de les persones ingressades durant les festes nadalenques. La campanya posa un èmfasi especial en els infants i en les persones que pateixen situacions de soledat, sense oblidar tampoc els professionals sanitaris que continuen treballant aquests.
La iniciativa es canalitza a través d’una pàgina web específica, on es poden fer donatius i consultar els diferents projectes solidaris que es desenvolupen als dos centres hospitalaris. A més, amb l’objectiu d’arribar al màxim de població possible, com a novetat, enguany la campanya compta amb cartells publicitaris instal·lats a diverses parades d’autobús.
Durant el Nadal, molts pacients passen aquests dies ingressats als hospitals Trueta i Santa Caterina, una situació que pot resultar especialment difícil a nivell emocional. Per aquest motiu, els equips professionals dels centres organitzen diferents activitats vinculades a les festes nadalenques amb la voluntat de generar un ambient més càlid, tant per als pacients com per als seus familiars.
Als hospitals Trueta i Santa Caterina treballem perquè, malgrat la distància de la llar, tothom se senti tan bé com sigui possible. Volem que els pacients visquin aquests dies amb esperança, que les famílies trobin un entorn amable i que els professionals percebin el suport i l’agraïment de tots nosaltres. Fer que el Nadal també sigui Nadal dins dels hospitals és una manera de cuidar les persones i de vetllar pel seu benestar.
Activitats solidàries arreu de les comarques gironines
Prop d’una vintena d’entitats, centres educatius i associacions de les comarques gironines s’han sumat a la campanya “Dona la teva llum” amb l’organització d’iniciatives solidàries o bé destinant part de la recaptació d’activitats que ja tenien programades durant les festes nadalenques. Aquesta implicació del teixit social del territori posa de manifest el compromís i la solidaritat de la ciutadania amb els hospitals Trueta i Santa Caterina i amb les persones que hi passen aquestes dates ingressades.
Entre les accions que s’estan duent a terme hi ha representacions dels Pastorets, quines i bingo solidaris, classes i exhibicions esportives amb finalitats benèfiques, curses populars com les tradicionals Sant Silvestre, xocolatades solidàries, així com altres activitats lúdiques i culturals obertes a la participació ciutadana. Totes aquestes propostes contribueixen a donar visibilitat a la campanya i a implicar la població en un projecte compartit que té per objectiu generar un Nadal més acollidor i humà als centres hospitalaris.
