Els pescadors catalans no descarten la insubmissió en cas que la proposta de quotes de Brussel·les "no sigui coherent"
El sector avisa que no acceptarà res que no siguin més dies que l'any passat, tot i que es mostra "esperançat"
Els pescadors catalans no descarten la insubmissió en cas que la proposta de quotes que surti de la reunió que es farà a Brussel·les aquests dijous i divendres "no sigui coherent". El president de la Federació de Confraries de Pescadors de Catalunya, Antoni Abad, deixa clar que no acceptaran res que no sigui tenir més dels 130 dies que van aconseguir l'any passat per anar a pescar. Abad considera que fer una manifestació suposa perdre un dia de pesca i assenyala que si no hi ha una proposta que garanteixi la viabilitat de les empreses "tocarà sortir a pescar i ja vindrà algú a dir-los que no". El sector, però, es mostra "esperançat" i recorda que hi ha la possibilitat de bloquejar la resolució, amb el suport d'Itàlia i França.
"Nosaltres tenim famílies i lloguers i el que hem de fer és treballar". Són paraules del president de la Federació de Confraries de Pescadors de Catalunya (FCPC), Antoni Abad, que deixa clar que no els "tremolarà la mà" a l'hora de prendre accions de protesta si la proposta de quotes per sortir a pescar no els convenç. "Ja no dic que ens agradi, només esperem que sigui coherent", assenyala.
El punt de partida són nou dies i mig, una quota que Abat considera que és "una bestiesa de proporcions bíbliques" i que és a partir d'on s'ha de començar a negociar. En aquest sentit, Abad es mostra "esperançat" perquè el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planas, porta un plec de mesures que està avalat per la comunitat científica on es demostra que els caladors s'estan refent.
"Entenem que si realment volen que al mar s'hi puguin fer coses, tant mediambientalment com econòmicament, entenem que ens donaran algun dia més que l'any passat, tenint en compte aquests estudis", remarca el president de la federació.
Ara bé, si la proposta que surti divendres de Brussel·les és igual o inferior als 130 dies que es van aconseguir l'any passat, Abad deixa clar que no l'acceptaran i no descarta la insubmissió com a mesura de pressió. "Alguna cosa haurem de fer. Jo no ho he vist mai, però potser anem a pescar si no és una proposta coherent", ha reblat.
A més, des del sector reclamen que s'elimini "la doble limitació que té la gamba", que està regulada, no només pels dies de pesca, sinó també per la quantitat de quilos. "Això és un disbarat i ho diuen els científics", assenyala Abat, que recorda que moltes embarcacions que no han pogut anar a la gamba, han anat a buscar especies "tocades" com roger o lluç. "Ens diuen que no anem a buscar gamba que està bé i podem anar a buscar peix. No té cap sentit", lamenta.
Pressió d'un bloqueig
Tot i la incertesa de la decisió, Abad es mostra esperançat amb el que en pugui sortir, no només pels informes científics que avalen poder incrementar els dies de pesca, sinó també per la possibilitat de dur a terme una minoria de bloqueig, conjuntament amb França i Itàlia.
Aquesta possibilitat existeix quan, almenys tres països de la Unió Europea, rebutgen la proposta que en surt de la comissió. Quan això passa, la proposta no s'aprova i "s'ha de refer tot de nou".
Un sector "tocat"
Abad també ha lamentat que el sector pesquer està "molt tocat" per la quantitat d'embarcacions que s'han quedat a port, els mariners han hagut d'anar a l'atur i els armadors no han tingut cap compensació econòmica. "El mar és de tots, si vostè vol que jo pari, no pot ser que només jo faci l'esforç. Només demanem tenir el nostre dret a anar a treballar", ha conclòs.
