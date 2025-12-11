Impuls a un projecte transfronterer per a protegir l’aigua i crear un turisme sostenible a banda i banda dels Pirineus
Hydroscopia–REGEN connecta entitats de Catalunya Nord i Sud per conservar els recursos hídrics i promoure experiències turístiques responsables
El Consell Comarcal de la Selva ha presentat el projecte europeu Hydroscopia–REGEN, una iniciativa que busca protegir el patrimoni de l’aigua i fomentar un model de turisme sostenible i regeneratiu. El projecte està cofinançat pel programa europeu POCTEFA i és fruit de la cooperació entre entitats de la Catalunya del Sud i del Nord.
Hydroscopia–REGEN neix de la Xarxa Hydroscopia, impulsada per l’Ajuntament de Canet de Rosselló a l’abril de 2024, que connecta prop de 40 entitats —associacions, universitats, museus, consorcis i agents del sector turístic— per conservar, gestionar i divulgar els recursos hídrics i sensibilitzar la ciutadania.
El projecte, liderat per l’Ajuntament de Canet de Rosselló amb la participació de nou socis més, inclou cinc eixos de treball: gestió de l’aigua, comunicació, accions educatives i culturals, espais de governança participativa i innovació, tot pensat per beneficiar directament la població i el teixit socioeconòmic local.
El president del Consell Comarcal de la Selva, Martí Pujals, ha afirmat que “Hydroscopia–REGEN ens ha permès reforçar la cooperació transfronterera en la gestió sostenible de l’aigua, combinant conservació, innovació i sostenibilitat”.
L’alcalde de Canet de Rosselló, Stéphane Loda, ha afegit: “Cap territori hi guanya sol, però tots hi guanyem junts. És un projecte que educa, connecta, protegeix i inspira.”
Els responsables del projecte han fet una crida a la participació de tots els agents locals: administracions, empreses, centres educatius i entitats culturals. Properament es donarà a conèixer el calendari d’activitats i accions compartides, amb l’objectiu de replicar les millors pràctiques i consolidar un model de turisme responsable.
El projecte ha comptat amb el lideratge de l’Ajuntament de Canet de Rosselló i la participació de nou socis més: el Consell Comarcal de la Selva, el Consorci del Ter, la Universitat de Vic, el Consell Comarcal del Ripollès, la Universitat de Girona, la Universitat de Perpinyà, l’Agència d’Urbanisme Catalana Pirineus Mediterranis, la Casa de l’Aigua i de la Mediterrània i el Campus d’Oficis i Qualificacions de l’Aigua.
