Autòpsies de residus en vuit municipis gironins: el 85% del rebuig està mal separat
La iniciativa de la Diputació de Girona s’ha fet a Sant Joan de les Abadesses, Santa Coloma de Farners, Sant Feliu de Guíxols, la Vall d’en Bas, Figueres, Girona, Llívia i Cornellà del Terri
Més del 85% dels residus que es llencen a la fracció rebuig als municipis analitzats està mal separat. Aquesta és la principal conclusió de les autòpsies de residus fetes durant el mes de novembre en vuit municipis gironins, una iniciativa impulsada per la Diputació de Girona per avaluar la qualitat de la separació i detectar oportunitats de prevenció. En total, s’han analitzat 356,36 quilos de residus procedents de bosses de la fracció resta. Els resultats mostren que les mancances en la separació són comunes, independentment del sistema de recollida utilitzat, ja sigui amb contenidors oberts, contenidors tancats o porta a porta.
La matèria orgànica i el malbaratament alimentari són les fraccions amb més pes en gairebé tots els municipis i representen el 51% del total analitzat. Per volum, els envasos d’un sol ús, sobretot de plàstic, suposen el 37% dels residus examinats, principalment envasos d’alimentació i begudes, bosses, films i altres embolcalls. Les autòpsies també han detectat una presència destacada de productes d’un sol ús d’higiene personal, com tovalloletes, bolquers o compreses. En alguns municipis, aquests productes representen més de la meitat del rebuig. A més, s’hi han identificat residus que podrien haver-se reutilitzat o reparat, com roba, joguines, estris de cuina o petits electrodomèstics.Un altre element recurrent ha estat la presència de blísters de medicaments en gairebé tots els municipis, fet que apunta a un desconeixement del punt SIGRE com a canal específic de recollida d’aquests residus.
Les autòpsies s’han dut a terme a Sant Joan de les Abadesses, Santa Coloma de Farners, Sant Feliu de Guíxols, la Vall d’en Bas, Figueres, Girona, Llívia i Cornellà del Terri. L’actuació ha estat impulsada per la Diputació de Girona a proposta del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques Gironines (CILMA) i ha comptat amb la dinamització de Rezero. Pel que fa als resultats per municipi, Sant Joan de les Abadesses és el que ha presentat una separació més acurada del rebuig, seguit de Cornellà del Terri.
Vint bosses
En la majoria de casos, la mostra analitzada ha estat de vint bosses de la fracció resta. La caracterització s’ha fet mitjançant la separació visual dels materials segons la tipologia, utilitzant bosses transparents, i s’ha complementat amb el Joc de l’Autòpsia de Residus, una activitat educativa adreçada al públic familiar.
