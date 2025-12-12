Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Presència policial GironaGrip a GironaEstudiants universitarisAccident GualtaSpar Girona Eurolliga
instagramlinkedin

Circulació interrompuda l'R11 per una incidència entre Mollet-Sant Fost i Granollers Centre

Els Bombers ajuden a evacuar el passatge d'un tren afectat a Montmeló

Un tren de rodalies entrant a l’estació de Vilajuïga.

Un tren de rodalies entrant a l’estació de Vilajuïga. / Santi Coll

ACN

ACN

Granollers

La circulació de les línies R2, R2 nord, R8 i R11 es troba interrompuda per una incidència entre Mollet-Sant Fost i Granollers Centre, segons informa Renfe. L'avaria es localitza a la catenària, segons concreta Adif. Els Bombers de la Generalitat han ajudat a evacuar el passatge d'un tren afectat, a l'altura de Montmeló. Hi han activat cinc dotacions. Renfe treballa per habilitar un servei alternatiu per carretera en el tram afectat, però mentre no sigui possible recomana fer ús de serveis de transport alternatius entre Montmeló i Granollers Centre. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents