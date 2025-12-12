Circulació interrompuda l'R11 per una incidència entre Mollet-Sant Fost i Granollers Centre
Els Bombers ajuden a evacuar el passatge d'un tren afectat a Montmeló
La circulació de les línies R2, R2 nord, R8 i R11 es troba interrompuda per una incidència entre Mollet-Sant Fost i Granollers Centre, segons informa Renfe. L'avaria es localitza a la catenària, segons concreta Adif. Els Bombers de la Generalitat han ajudat a evacuar el passatge d'un tren afectat, a l'altura de Montmeló. Hi han activat cinc dotacions. Renfe treballa per habilitar un servei alternatiu per carretera en el tram afectat, però mentre no sigui possible recomana fer ús de serveis de transport alternatius entre Montmeló i Granollers Centre. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat.
