Els gironins que es declaren insolvents creixen un 13% al llarg de l'any i gairebé 770 demanen ajuda als jutjats
Els desnonaments pugen lleugerament i entre gener i setembre se n'han executat més de 800 a la demarcació
Els gironins ofegats pels deutes que no han trobat cap més sortida que declarar-se insolvents han augmentat un 13% aquest 2025. Segons recullen les dades que periòdicament fa públiques el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), entre gener i setembre hi ha hagut 768 particulars que s'han vist forçats a recórrer a aquesta via per intentar sortir-se'n. L'any passat van ser-ne 677. L'estadística del CGPJ, que mesura l'impacte de la crisi als jutjats, també posa xifres al drama dels qui perden l'habitatge. Durant els tres trimestres del 2025, a les comarques gironines s'han executat 812 desnonaments. La xifra és un 6,4% superior a la del 2024 -quan van ser-ne 763- però també suposa que cada dia se'n duen a terme tres de mitjana.
L'augment d'insolvències presentades per particulars és conseqüència de la reforma de l'anomenada Llei de la Segona Oportunitat. Els canvis, que van entrar en vigor a finals del 2022, simplificaven el procés perquè aquelles persones ofegades pels deutes puguin trobar una sortida, que passa o bé per l'exoneració o bé per una cancel·lació parcial (a través d'un pla de pagaments).
La llei permet liquidar un deute que no superi els 5 milions d'euros, sempre i quan es vagi actuar de bona fe i no s'enganyés els creditors en el moment de demanar el crèdit. La reforma, que també agilitza el procés -directament, es va a fase judicial- s'ha traduït en un increment dels casos, que ja fa trimestres que s'arrossega. I les comarques gironines no n'han quedat al marge.
Segons recullen les dades del CGPJ, que serveixen de termòmetre per analitzar l'impacte de la crisi, entre gener i setembre d'aquest 2025 s'han presentat 868 concursos de creditors. Són gairebé un 10% més en comparació amb el mateix període de l'any passat (quan la xifra va ser de 790).
De totes aquestes insolvències, la immensa majoria -pràcticament nou de cada deu- les han presentades particulars. En concret, fins a 768 casos fan referència a gironins que han decidit acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat, xifra que representa un 13,4% més en comparació amb el mateix període de l'any passat (quan van ser-ne 677).
De retruc, entre gener i setembre també hi ha hagut més empreses i autònoms que s'han vist abocats a fer suspensió de pagaments i anar a concurs. Durant aquest 2025, els jutjats mercantils n'han rebut 100 casos. D'aquests, 35 els han presentat empresaris a títol individual i els 65 restants corresponen a societats.
L'any passat durant el mateix període els jutjats van rebre 113 concursos de creditors per aquests casos (dels quals 39 els van presentar empresaris a títol individual i la resta, societats al límit de fer fallida).
Tres desnonaments al dia
Tot i que després de les tensions al Congrés, finalment l'Estat va allargar l'escut social i va prorrogar la suspensió dels desnonaments per a les famílies vulnerables, les dades del CGPJ evidencien que els llançaments continuen estant a l'ordre del dia. I de fet, en comparació amb els tres trimestres de l'any passat, la xifra ha repuntat.
A les comarques gironines, entre gener i setembre d'aquest 2025 s'han executat 812 desnonaments. Són un 6,4% més si la xifra es posa en relació amb l'any passat (aleshores van ser-ne 763). I també suposa que, de mitjana, cada dia arreu de la demarcació s'executin tres llançaments.
La gran majoria dels desnonaments -en concret, 600- han estat per impagaments de lloguer. És a dir, particulars i famílies, però també negocis, que no han pogut afrontar les rendes mensuals. Hi ha hagut 151 casos, però, en què el llançament s'ha traduït en deute per als afectats (perquè obeïa a una execució hipotecària). Per últim, els 61 casos restants s'emmarquen dins d'altres casuístiques.
Ocupacions i acomiadaments
D'altra banda, i també en matèria d'habitatge, les dades del CGPJ també recullen com durant els tres trimestres s'han interposat 57 demandes per ocupacions d'immobles davant els jutjats gironins. Les han presentades tant propietaris privats com ajuntaments o entitats que tenen pisos (no s'hi recullen les dels bancs). En relació a l'any passat, la xifra baixa (perquè entre gener i setembre del 2024 se'n van interposar 82).
Per últim, l'estadística del CGPJ també serveix per veure com les dificultats derivades de la situació econòmica impacten damunt el món laboral. En aquest cas, a través de les dades dels jutjats socials. En aquest cas, però, sí que es registra un descens de demandes, tant per acomiadaments com per reclamació de quantitats.
Si es comparen els tres trimestres del 2025 amb el mateix període de l'any passat, de les 1.641 demandes per acomiadament que hi va haver aleshores ara s'ha passat a 1.597 entre gener i setembre. I en el cas de les reclamacions de quantitats, de les 837 del mateix període del 2024 s'ha passat a 671.
