L’aeroport de Girona cau un 2,8% al novembre tot i superar els 2,1 milions de passatgers l’any
És el segon retrocés interanual del 2025, després del registrat al setembre
L’aeroport de Girona ha tancat el mes de novembre amb 40.293 viatgers, una xifra lleugerament inferior a la registrada el mateix mes de l’any passat. En termes interanuals, la reducció és del 2,8%, fet que converteix novembre en el segon mes del 2025 amb un descens de passatgers, després del retrocés registrat al setembre.
Tot i aquest comportament mensual, el balanç acumulat continua sent positiu. Entre gener i novembre, l’aeroport ha sumat 2.134.336 usuaris, un 9,5% més que en el mateix període del 2024, superant així el llindar dels 2,1 milions. Pel que fa a l’activitat operativa, l’evolució és a l’alça. Durant el novembre s’han registrat 1.582 moviments d’aeronaus, un increment del 14,1% en comparació amb fa un any. En el conjunt dels onze primers mesos, l’equipament acumula 26.731 operacions, cosa que representa un augment del 16,2%.
Ryanair incrementa en nombre de passatgers
Ryanair, principal operadora de l’aeroport de Girona-Costa Brava, ha incrementat el nombre de passatgers durant el mes de novembre. L’aerolínia ha transportat 38.230 viatgers, una xifra que representa un augment de l’1,3% en comparació amb el mateix mes de l’any passat. Jet2, una altra de les companyies amb presència a la terminal de Vilobí d’Onyar, també ha tancat el mes amb resultats positius, tot i moure volums molt més reduïts. Al novembre, l’aerolínia britànica ha comptabilitzat 1.397 passatgers, un 16,1% més que un any enrere.
Pel que fa a les nacionalitats, destaca especialment el creixement del mercat britànic. Durant el novembre, 7.803 passatgers procedents del Regne Unit han passat per l’aeroport gironí, un 46,2% més que el mateix mes del 2024. Tot i aquest augment, el públic britànic se situa en segona posició, per darrere del mercat belga, que lidera el rànquing amb 8.060 passatgers i un increment del 24,8% interanual. En canvi, el nombre de passatgers alemanys ha registrat una forta davallada. Al novembre se n’han comptabilitzat 5.428, un 37,8% menys que l’any passat. També ha retrocedit el mercat italià, amb una caiguda del 24,4%. En sentit contrari, l’estrena de noves rutes de Ryanair cap a Bucarest i Bòsnia es reflecteix en les xifres de passatgers: els viatgers de nacionalitat romanesa se situen en cinquena posició i els bosnians, en sisena.
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Localitzat l'home de 29 anys desaparegut a Palamós en una cala del municipi
- L'advertiment de Niño Becerra sobre la compra diària que preocupa milions de famílies
- Mor un conductor en un xoc amb un tràiler a Gualta; el xofer del camió detingut
- L'Audiència Nacional obliga l'Estat a excloure del domini públic 850 propietats del passeig de Platja d'Aro
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Un incendi de cartons a l’exterior d’una botiga de Girona trenca els vidres i afecta l’interior del local