L’aeroport de Girona cau un 2,8% al novembre tot i superar els 2,1 milions de passatgers l’any

És el segon retrocés interanual del 2025, després del registrat al setembre

Turistes arribant a l’aeroport de Girona-Costa Brava, en una imatge d’arxiu.

Tony Di Marino

Vilobí d'Onyar

L’aeroport de Girona ha tancat el mes de novembre amb 40.293 viatgers, una xifra lleugerament inferior a la registrada el mateix mes de l’any passat. En termes interanuals, la reducció és del 2,8%, fet que converteix novembre en el segon mes del 2025 amb un descens de passatgers, després del retrocés registrat al setembre.

Tot i aquest comportament mensual, el balanç acumulat continua sent positiu. Entre gener i novembre, l’aeroport ha sumat 2.134.336 usuaris, un 9,5% més que en el mateix període del 2024, superant així el llindar dels 2,1 milions. Pel que fa a l’activitat operativa, l’evolució és a l’alça. Durant el novembre s’han registrat 1.582 moviments d’aeronaus, un increment del 14,1% en comparació amb fa un any. En el conjunt dels onze primers mesos, l’equipament acumula 26.731 operacions, cosa que representa un augment del 16,2%.

Ryanair incrementa en nombre de passatgers

Ryanair, principal operadora de l’aeroport de Girona-Costa Brava, ha incrementat el nombre de passatgers durant el mes de novembre. L’aerolínia ha transportat 38.230 viatgers, una xifra que representa un augment de l’1,3% en comparació amb el mateix mes de l’any passat. Jet2, una altra de les companyies amb presència a la terminal de Vilobí d’Onyar, també ha tancat el mes amb resultats positius, tot i moure volums molt més reduïts. Al novembre, l’aerolínia britànica ha comptabilitzat 1.397 passatgers, un 16,1% més que un any enrere.

Pel que fa a les nacionalitats, destaca especialment el creixement del mercat britànic. Durant el novembre, 7.803 passatgers procedents del Regne Unit han passat per l’aeroport gironí, un 46,2% més que el mateix mes del 2024. Tot i aquest augment, el públic britànic se situa en segona posició, per darrere del mercat belga, que lidera el rànquing amb 8.060 passatgers i un increment del 24,8% interanual. En canvi, el nombre de passatgers alemanys ha registrat una forta davallada. Al novembre se n’han comptabilitzat 5.428, un 37,8% menys que l’any passat. També ha retrocedit el mercat italià, amb una caiguda del 24,4%. En sentit contrari, l’estrena de noves rutes de Ryanair cap a Bucarest i Bòsnia es reflecteix en les xifres de passatgers: els viatgers de nacionalitat romanesa se situen en cinquena posició i els bosnians, en sisena.

