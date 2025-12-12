L’Ajuntament de Llívia defensa la legalitat de l’ordenança de deixalles vinculada als habitatges turístics
ATA reclama al consistori que torni l'augment de la taxa i l'acusa de desatendre una sentència que anul·la la norma
Cesc Núñez (ACN)
L’Ajuntament de Llívia ha volgut aclarir la seva actuació respecte l’ordenança que regula la taxa de recollida de deixalles per als habitatges d’ús turístic, després del malestar expressat per l’Associació Turística d’Apartaments (ATA). L'entitat demana al consistori que retorni els imports corresponents a l'augment de la taxa i l'acusa de desatendre una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), emesa el gener passat, en què declarava la nul·litat de l'ordenança que afecta "molt directament" els pisos turístics. El consistori subratlla que totes les mesures adoptades es troben dins del marc legal i que actualment està pendent la resolució d’un recurs judicial presentat el 2025.
Els anys 2023 i 2024 es van aplicar modificacions a l’ordenança que ajustaven els augments percentuals i lineals de la taxa de recollida de residus, igualant-los a tots els veïns per complir la normativa europea i adaptar els costos del servei. La sentència del recurs presentat contra l’ordenança del 2023 va arribar el 17 de gener de 2025, quan les modificacions de 2024 i 2025 ja eren vigents.
Fòrmula equànime
L’Ajuntament recalca que l’ordenança de 2024 no va rebre cap al·legació ni recurs, mentre que la de 2025, tot i no rebre al·legacions, va ser impugnada davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Aquesta és la resolució pendent que determinarà la decisió definitiva del consistori, que busca establir una fórmula equànime que beneficiï tots els ciutadans i ciutadanes de Llívia.
Tot plegat després que l’Associació Turística d’Apartaments (ATA) hagués criticat que es desatengués una resolució judicial que declarava nul·la una ordenança anterior que afectava els habitatges d’ús turístic. L’entitat va expressar el seu malestar per la gestió municipal d’aquell procés, tot i que l’Ajuntament recorda que totes les actuacions posteriors s’han dut a terme dins del marc legal vigent i respectant els terminis establerts per la normativa.
El consistori subratlla que continuarà complint estrictament la legalitat i acatarà qualsevol resolució judicial, mantenint el compromís amb la transparència i la defensa dels interessos de tots els veïns.
