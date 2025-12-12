Les víctimes dels accidents de Biure i Gualta són un veí de Pals de 77 anys i una veïna de Darnius de 85
En menys de 24 hores, dues persones van perdre la vida en sinistres viaris a les carreteres gironines
Les comarques gironines han hagut de lamentar dos accidents de trànsit mortals en menys de 24 hores, tots dos en carreteres de l’Empordà.
El Servei Català de Trànsit ha informat sobre les víctimes. L’accident de Gualta, que va tenir lloc dimecres al vespre a la GI-643, va causar la mort d’un home de 77 anys, J.S.S., veí de Pals. En aquest sinistre van xocar un turisme —on viatjava la víctima— i un camió. El conductor del tràiler, de 60 anys, va ser detingut com a responsable d’un homicidi imprudent.
Pel que fa a l’accident de Biure, el sinistre mortal va passar dijous a la tarda a l'N-II i la víctima va ser una dona de 85 anys, M.D.P., veïna de Darnius. En aquest cas, es va produir un xoc frontal entre un turisme i una furgoneta, que va provocar la mort de la conductora del turisme.
Els Mossos d’Esquadra de Trànsit investiguen les causes d’ambdós sinistres mortals.
