El polígon industrial de les Preses estrena un sistema de videovigilància connectat amb els Mossos

Les càmeres permeten una resposta més ràpida davant possibles incidències

Una de les càmeres de seguretat instal·lades al polígon industrial / Ajuntament de les Preses

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Les Preses

El polígon industrial de les Preses ha posat en funcionament un nou sistema de videovigilància amb càmeres connectades directament amb els Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu de millorar la seguretat i permetre una resposta més ràpida davant possibles incidències.

El sistema es va presentar coincidint amb l’assemblea anual de l’Àrea de Promoció Econòmica i Urbana (APEU) del polígon, celebrada aquest dijous. La iniciativa ha estat impulsada per la mateixa APEU i s’emmarca en el pla de treball desenvolupat durant els darrers tres anys, que ha culminat amb la instal·lació d’aquestes càmeres, connectades amb el cos policial. Durant la sessió, les empreses integrants de l’APEU van aprovar per majoria absoluta, i sense cap vot en contra, la pròrroga d’un any de l’entitat. En aquest context, es va posar en valor la col·laboració amb l’Ajuntament de les Preses i el suport tècnic de l’empresa olotina FV Seguretat, encarregada de desplegar una solució adaptada a les necessitats del polígon.

L’assemblea va començar amb una intervenció de l’alcalde de les Preses, Albert Danés, que va tenir un record per a Santi Reixach, president del Consell Comarcal de la Garrotxa, i per a Èric Cano, mort recentment en un accident de trànsit i vinculat a una de les empreses del polígon. Durant la trobada també es van presentar altres iniciatives impulsades per l’APEU, com la posada en marxa del primer curs de català adreçat als treballadors del polígon, amb l’objectiu de reforçar la integració i la cohesió entre empreses. La jornada es va tancar amb un acte de reconeixement a Lluís Guillaumes, exregidor de l’Ajuntament de les Preses, pels més de trenta anys de dedicació com a regidor vinculat al polígon industrial, a qui se li va lliurar una placa commemorativa.

