El PSC clou a Ripoll els homenatges a Ernest Lluch amb una defensa de la democràcia
L’acte posa el punt final als actes del 25è aniversari del seu assassinat
El PSC va cloure aquest dijous al vespre a Ripoll els actes d’homenatge a Ernest Lluch en el marc del 25è aniversari del seu assassinat amb un acte celebrat al Museu Etnogràfic. Durant la trobada, els ponents van reivindicar el llegat polític i intel·lectual de l’exministre socialista i van defensar la vigència del seu pensament, especialment en relació amb la democràcia, el diàleg i la justícia social. L’acte va comptar amb la participació de l'expresident de la Generalitat José Montilla, encarregat de la cloenda, així com de Daniel Terradellas, exparlamentari i exalcalde de les Preses; Xavier Guitart, delegat del Govern a Girona, i Belén Avilés, regidora del PSC a Ripoll. La conducció de l’acte va anar a càrrec del portaveu socialista a l’Ajuntament de Ripoll, Enric Pérez.
En la seva intervenció, Pérez va definir Ernest Lluch com “un demòcrata radical en el millor sentit”, i va afirmar que el seu llegat “ens interpel·la directament en temps en què l’extrema dreta qüestiona drets que crèiem consolidats”. Pérez va assenyalar que a Ripoll “cal defensar la convivència, la igualtat i les institucions democràtiques amb la mateixa fermesa i serenor que Lluch va demostrar al llarg de la seva vida”.
"Valent i exigent"
Pérez també va recordar la relació d’Ernest Lluch amb el Ripollès, llegint un fragment del pròleg que l’exministre va escriure per al llibre La reforma sanitària de Catalunya i la seva repercussió a la comarca del Ripollès, on expressava “l’estima profunda per la comarca i la seva gent”, així com la voluntat de contribuir al seu progrés industrial i social. Per la seva banda, Daniel Terradellas va destacar “la dimensió més humana i territorial” de Lluch, recordant “el seu respecte profund pel sindicalisme com a pilar de cohesió” i “la dedicació incansable a recórrer el país per entendre les necessitats reals de les comarques”. Terradellas va afirmar que avui Lluch seria “valent i exigent” en la defensa de la democràcia.
En la cloenda, el president José Montilla va subratllar “el compromís antifranquista, intel·lectual i socialista” d’Ernest Lluch, així com el seu paper en la Llei General de Sanitat. Montilla va recordar que l’exministre “va ser assassinat pel que representava: una veu poderosa a favor del diàleg, la negociació i la pau”, i va advertir dels riscos actuals per a la democràcia, com “l’auge de l’extrema dreta” i “la debilitació de les polítiques socials”. Segons va dir, només amb “més cohesió, més autogovern, serveis públics robustos i una política basada en el diàleg” es pot avançar. L’acte de Ripoll va posar punt final als homenatges impulsats pel PSC amb motiu del 25è aniversari de l’assassinat d’Ernest Lluch.
