El PSC clou a Ripoll els homenatges a Ernest Lluch amb una defensa de la democràcia

L’acte posa el punt final als actes del 25è aniversari del seu assassinat

L'expresident Montilla durant la cloenda de l'acte

L'expresident Montilla durant la cloenda de l'acte / DdG

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Ripoll

El PSC va cloure aquest dijous al vespre a Ripoll els actes d’homenatge a Ernest Lluch en el marc del 25è aniversari del seu assassinat amb un acte celebrat al Museu Etnogràfic. Durant la trobada, els ponents van reivindicar el llegat polític i intel·lectual de l’exministre socialista i van defensar la vigència del seu pensament, especialment en relació amb la democràcia, el diàleg i la justícia social. L’acte va comptar amb la participació de l'expresident de la Generalitat José Montilla, encarregat de la cloenda, així com de Daniel Terradellas, exparlamentari i exalcalde de les Preses; Xavier Guitart, delegat del Govern a Girona, i Belén Avilés, regidora del PSC a Ripoll. La conducció de l’acte va anar a càrrec del portaveu socialista a l’Ajuntament de Ripoll, Enric Pérez.

En la seva intervenció, Pérez va definir Ernest Lluch com “un demòcrata radical en el millor sentit”, i va afirmar que el seu llegat “ens interpel·la directament en temps en què l’extrema dreta qüestiona drets que crèiem consolidats”. Pérez va assenyalar que a Ripoll “cal defensar la convivència, la igualtat i les institucions democràtiques amb la mateixa fermesa i serenor que Lluch va demostrar al llarg de la seva vida”.

"Valent i exigent"

Pérez també va recordar la relació d’Ernest Lluch amb el Ripollès, llegint un fragment del pròleg que l’exministre va escriure per al llibre La reforma sanitària de Catalunya i la seva repercussió a la comarca del Ripollès, on expressava “l’estima profunda per la comarca i la seva gent”, així com la voluntat de contribuir al seu progrés industrial i social. Per la seva banda, Daniel Terradellas va destacar “la dimensió més humana i territorial” de Lluch, recordant “el seu respecte profund pel sindicalisme com a pilar de cohesió” i “la dedicació incansable a recórrer el país per entendre les necessitats reals de les comarques”. Terradellas va afirmar que avui Lluch seria “valent i exigent” en la defensa de la democràcia.

En la cloenda, el president José Montilla va subratllar “el compromís antifranquista, intel·lectual i socialista” d’Ernest Lluch, així com el seu paper en la Llei General de Sanitat. Montilla va recordar que l’exministre “va ser assassinat pel que representava: una veu poderosa a favor del diàleg, la negociació i la pau”, i va advertir dels riscos actuals per a la democràcia, com “l’auge de l’extrema dreta” i “la debilitació de les polítiques socials”. Segons va dir, només amb “més cohesió, més autogovern, serveis públics robustos i una política basada en el diàleg” es pot avançar. L’acte de Ripoll va posar punt final als homenatges impulsats pel PSC amb motiu del 25è aniversari de l’assassinat d’Ernest Lluch.

