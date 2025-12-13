La Cursa de la Dona de les Preses recapta 9.440 euros per a l'Oncolliga
Dijous es va fer entrega del xec de la recaptació en un acte amb representants municipals
DdG
Les Preses
La Cursa de la Dona de les Preses celebrada el 19 d’octubre va recaptar 9.440 euros per a programes de prevenció del càncer a Oncolliga Girona.
Dijous es va fer entrega del xec de la recaptació en un acte que va comptar amb la presència de l’alcalde de Les Preses, Albert Danés i regidors del consistori.
Les Preses va celebrar diumenge 19 d’octubre la 8a edició de la Cursa de la Dona amb 1.500 dones inscrites, la jornada es va consolidar com una de les més multitudinàries i participatives del calendari local, informa l'ajuntament en un comunicat.
