Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Spar GironaRestaurant BescuitPla KanpaiAlcaldessa SaltPiròman Olot
instagramlinkedin

La Cursa de la Dona de les Preses recapta 9.440 euros per a l'Oncolliga

Dijous es va fer entrega del xec de la recaptació en un acte amb representants municipals

L'entrega del xec de la Cursa de la Dona de Les Preses.

L'entrega del xec de la Cursa de la Dona de Les Preses. / ajuntament de les Preses

DdG

Les Preses

La Cursa de la Dona de les Preses celebrada el 19 d’octubre va recaptar 9.440 euros per a programes de prevenció del càncer a Oncolliga Girona.

Dijous es va fer entrega del xec de la recaptació en un acte que va comptar amb la presència de l’alcalde de Les Preses, Albert Danés i regidors del consistori.

Les Preses va celebrar diumenge 19 d’octubre la 8a edició de la Cursa de la Dona amb 1.500 dones inscrites, la jornada es va consolidar com una de les més multitudinàries i participatives del calendari local, informa l'ajuntament en un comunicat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents