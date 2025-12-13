Una dotzena de detinguts en un nou dispositiu Kanpai contra la multireincidència a Girona, Olot, Vic i Manlleu
En els diferents dispositius també hi han participat altres cossos policials
Els Mossos d’Esquadra, juntament amb altres cossos policials, han detingut 12 persones en un nou dispositiu Kanpai contra la multireincidència a Girona, Vic, Manlleu i Olot. Els operatius es van fer entre les 14 hores de divendres i les 4 d’aquesta matinada. El balanç inclou sis persones investigades penalment, 27 citacions per estrangeria i un trasllat a efectes d’identificació, 54 denúncies per la coneguda popularment com a Llei mordassa, cinc intervencions temporals d’objectes contundents, 82 denúncies de trànsit, 3 patinets elèctrics intervinguts, 12 intervencions en establiments amb inspecció administrativa i 32 actes administratives diverses aixecades.
En els dispositius hi han participat 380 efectius, dels quals 262 del cos de Mossos d’Esquadra. Hi han col·laborat també agents de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, la Policia Municipal de Girona, de Vic i Manlleu, la Guàrdia Civil de Vic i seguretat privada.
Per municipis, a Girona, el balanç és de 5 detinguts (3 per requeriment judicial per furt, un per lesions i un per estrangeria); dos investigats per furt; 22 denúncies de trànsit; 27 d’administratives (una per arma, 23 per substàncies i 3 per desobediència); sis intervencions a locals; dues actes aixecades per infraccions administratives als locals; una intervenció temporal per objecte contundent; un patinet intervingut; una denúncia per consum d’alcohol a la via pública, i 25 denúncies administratives (principalment a establiments).
Pel que fa a Olot hi ha hagut una persona investigada per salut pública; tres denúncies administratives per substàncies; quatre intervencions temporals d’objectes contundents; una de coure susceptible de ser robat (investigació oberta); deu citacions per estrangeria; cinc denúncies administratives a establiments; dues intervencions a locals on s’han aixecat quatre actes administratives; tres investigats en matèria de trànsit (dos per conduir sense carnet per pèrdua de punts i un ocupant maleter amb seient amb 100 quilos de cable de coure); 30 denúncies del Servei Català de Trànsit, i 12 denúncies de Trànsit en la campanya contra el consum de drogues i alcohol.
Finalment, a l’àrea bàsica policial d’Osona s’han detingut 7 persones per estrangeria i s’han interposat 22 denúncies administratives (16 per substàncies, 3 per armes i 3 per manca de consideració). També s’han registrat sis denúncies de trànsit, s’han intervingut dos patinets elèctrics i s’han fet inspeccions en quatre establiments.
