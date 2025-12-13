Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Nadal arrenca a Banyoles

La fira té més de 50 expositors

La plaça Major de Banyoles plena de gom a gom per la Fira de Nadal.

La plaça Major de Banyoles plena de gom a gom per la Fira de Nadal. / Pere Duran / Nord Media

Pere Duran

Banyoles

Aquest cap de setmana, Banyoles celebra la 18a Fira de Nadal amb l’epicentre a la plaça Major que inclou una mostra d’oficis i tallers artesans. La fira té més de 50 expositors, 11 dels quals són d’entitats socials de la ciutat. Cal sumar-hi també la desena de parades en la mostra d’oficis com els cistellers, vitrallers, ceramistes, forjadors o, com a novetat, davant de la fleca Figueres s’hi pot veure l’ofici de neuler artesà. La fira coincideix amb l’obertura del renovat Museu Arqueològic, fet que garanteix que els carrers del barri Vell s’omplin de gom a gom.

