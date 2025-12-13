El Nadal arrenca a Banyoles
La fira té més de 50 expositors
Pere Duran
Banyoles
Aquest cap de setmana, Banyoles celebra la 18a Fira de Nadal amb l’epicentre a la plaça Major que inclou una mostra d’oficis i tallers artesans. La fira té més de 50 expositors, 11 dels quals són d’entitats socials de la ciutat. Cal sumar-hi també la desena de parades en la mostra d’oficis com els cistellers, vitrallers, ceramistes, forjadors o, com a novetat, davant de la fleca Figueres s’hi pot veure l’ofici de neuler artesà. La fira coincideix amb l’obertura del renovat Museu Arqueològic, fet que garanteix que els carrers del barri Vell s’omplin de gom a gom.