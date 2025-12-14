Girona es bolca en La Marató contra el càncer amb centenars d’activitats
La 34a edició del programa solidari es dedica a la recerca i divulgació dels tumors, una de les principals causes de mortalitat
La 34a edició de La Marató de 3Cat arriba aquest cap de setmana amb una campanya dedicada a donar a conèixer i conscienciar sobre el càncer, una de les principals causes de mort a Catalunya i a tot el món.
Es tracta d’un dia tradicionalment molt esperat, a les portes de Nadal, i que compta amb la implicació d’una gran part de la població. A les comarques de Girona, tot i que les activitats importants es faran aquest diumenge, ja fa unes setmanes que se’n fan per recaptar diners.
Aquestes iniciatives solidàries són de tot tipus, des de curses populars o xocolatades, a exhibicions o activitats esportives, passant per quines i altres celebracions nadalenques com pot ser fer cagar el tió. Tota la programació d'activitats a les comarques gironines es pot consultar aquí.
La Marató del 2025 dedicarà la seva capacitat de sensibilització i mobilització al càncer, per tots els reptes que encara planteja la malaltia i pel seu profund impacte en la nostra societat. D’una banda, contribuirà a conscienciar sobre tot allò que està a l’abast de la ciutadania per prevenir-la i detectar-la a temps i, de l’altra, destinarà recursos a la recerca oncològica de Catalunya, un sector punter a nivell internacional que podrà aportar avenços tangibles en la qualitat i l’esperança de vida de les persones afectades. El Patronat de la Fundació ha aprovat aquesta temàtica a proposta de la Comissió Assessora Científica, a partir de les sol·licituds rebudes en l’última convocatòria de propostes de malalties, celebrada el 2024.
Amb el lema «Detectem-ho, arreglem-ho», 3Cat i la Fundació La Marató oferiran més de 17 hores en directe i un desplegament coordinat en televisió, ràdio, plataforma 3Cat, canals digitals i territori, per connectar salut i ciutadania i convertir la mobilització en resultats de recerca.
La campanya informarà amb rigor sobre una malaltia amb més de 200 tipologies i posarà l’accent que la prevenció, els cribratges i la consulta precoç salven vides. A més, farà visible el treball coordinat de professionals sanitaris, pacients, famílies, voluntariat i entitats de tot el país.
Importància de la recerca
En els darrers anys, la recerca en càncer ha fet grans avenços per entendre com funciona la malaltia i ha permès crear noves eines de diagnòstic i nous tractaments, a més a més de desenvolupar una medicina personalitzada que adapta les teràpies a cada pacient i a cada tumor, un fet que n’augmenta l’eficàcia i en redueix els efectes secundaris. Tot això s’ha traduït en una supervivència més alta a càncers com els de mama, de pròstata o de còlon i recte.
Tanmateix, queda molt per avançar en càncers de mal pronòstic, amb una taxa de supervivència per sota del 30%, com són els de pàncrees, d’esòfag, de pulmó o de fetge, i els tumors cerebrals.
Per poder tractar més càncers amb èxit, de manera menys invasiva per als pacients i preservant al màxim la seva qualitat de vida, cal que la recerca avanci en la detecció precoç, els tractaments i el diagnòstic de la malaltia.
