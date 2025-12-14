Girona, entre les províncies amb la taxa més alta d’intents d’homicidi de l’Estat
Se situa en el top 5 estatal amb 3,28 casos per cada 100.000 habitants, mentre que en baralles i lesions greus ocupa la dinovena posició, amb un índex de 51,86
Les comarques de Girona es consoliden entre les províncies amb una taxa més elevada de temptatives d’homicidi dolós i assassinat de tot l’Estat, segons les dades corresponents als primers nou mesos de l’any. Entre gener i setembre, s’han registrat 27 temptatives d’homicidi o assassinat, cosa que equival a una taxa de 3,28 casos per cada 100.000 habitants. Aquesta incidència situa Girona en el cinquè lloc del rànquing estatal, només superada per Ceuta -que lidera la llista amb una taxa de 13,21 i 11 casos-, Múrcia (4,32 amb 68 casos), les Illes Balears (3,81 amb 47 casos) i Tarragona (3,59 amb 31 casos).
L’increment a la província de Girona és del 58,8% respecte del mateix període de l’any passat. En canvi, altres províncies registren xifres molt baixes, com és el cas d’Àvila, que presenta una taxa de 0 perquè no ha registrat cap denúncia. També se situen a la part baixa Albacete, amb un sol cas i una taxa de 0,26, i Àlaba, amb la mateixa xifra de casos i una taxa lleugerament superior, de 0,29. Aquest contrast entre territoris mostra una distribució desigual d’aquests delictes al conjunt estatal.
En el conjunt d’Espanya, els casos comptabilitzats durant aquest període arriben als 1.079, un increment del 2,1% en comparació amb els 1.057 registrats l’any anterior.
Si es posa el focus en els municipis més poblats de la província, s’observa que concentren més de la meitat dels fets: 15 dels 27 casos. Girona ciutat encapçala la llista amb cinc denúncies, seguida de Figueres -amb quatre- i Salt, amb tres casos. La resta s’han produït a Olot, Palafrugell i Roses. El cas de Figueres és destacat, ja que passa d’un a quatre casos en un any, un increment del 300% que la converteix en el municipi amb el creixement més acusat en aquesta tipologia delictiva.
Un altre grup de delictes que manté una tendència a l’alça són els delictes greus i menys greus de lesions i les baralles tumultuàries. Durant els primers nou mesos del 2025, aquests fets han augmentat un 2,2% i han assolit els 427 casos a la província de Girona. Tot i que l’increment és més moderat que en anys precedents, la xifra continua situant aquests enfrontaments com una problemàtica recurrent.
Aquests delictes inclouen baralles -normalment més de tres persones- i en les quals solen intervenir objectes perillosos, armes blanques o elements contundents. Es tracta de situacions que comporten un risc evident i que sovint acaben amb lesions greus. En alguns episodis, fins i tot, aquests enfrontaments han derivat en víctimes mortals, la qual cosa incrementa la percepció de perillositat associada a aquest tipus de delictes.
Dinovena taxa
La taxa a Girona és de 51,86 casos per cada 100.000 habitants, que situa la província en la dinovena posició del conjunt de l’Estat. Al capdamunt del rànquing hi ha Guipúscoa, amb 689 casos i una taxa de 94,38; seguida de les Illes Balears, amb 1.140 casos i una taxa de 92,37; i Ceuta, amb 64 fets i un índex de 76,86. A la part baixa de la taula apareixen Salamanca, amb 25,12 casos per cada 100.000 habitants, i Jaén, amb 31,37, molt lluny de les xifres de les províncies capdavanteres.
En nombres absoluts, Girona és la dotzena província amb més casos. Per sobre seu hi ha Madrid, que lidera amb 2.934 fets; Barcelona, que ocupa la segona posició amb 2.212; i València, tercera amb 1.524 casos.
Els municipis gironins de més de 20.000 habitants acumulen gairebé la meitat d’aquests delictes (206). Girona ciutat registra 54 casos; Figueres, 32; i Lloret de Mar, 26. El major increment es produeix a Sant Feliu de Guíxols, que passa de 10 a 18 casos, un salt del 80%. En canvi, Roses experimenta la caiguda més marcada, reduint els casos de 12 a 6.
