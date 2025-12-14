Pastorets i pessebres vivents tornen a les comarques gironines per Nadal
La Coordinadora de Pastorets de Catalunya impulsa aquesta temporada recursos d’accessibilitat en diverses funcions per fer-les més obertes a tots els públics
Les comarques gironines viuran aquest Nadal una nova temporada de Pastorets i pessebres vivents, dues de les expressions més arrelades de la cultura popular, amb representacions repartides per pobles i ciutats del territori i amb una novetat destacada: la incorporació de mesures d’accessibilitat en diverses funcions dels Pastorets per facilitar l’accés als espectacles a tots els públics.
Pel que fa als Pastorets vinculats a la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, sis municipis gironins acolliran representacions aquesta temporada: Figueres, Pals, Sant Feliu de Guíxols, Girona, Ripoll i Blanes, que oferiran un total de 19 funcions entre el 14 de desembre i el 4 de gener. La primera representació de la Coordinadora a les comarques gironines es farà avui a la Parròquia de Sant Pere de Pals, mentre que la darrera està prevista per al diumenge 4 de gener al Teatre Comtal de Ripoll. Enguany, a més, el grup de Pastorets de Blanes s’ha incorporat a la Coordinadora.
Aquestes dades, però, no inclouen totes les representacions que es faran a les comarques gironines, ja que no tots els grups de Pastorets formen part de la Coordinadora. També hi haurà representacions en altres localitats del territori, com Salt o Campllong, entre d’altres. A Girona ciutat, per exemple, es representaran Els Pastorets de Sant Narcís.
El president de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, Josep Peramiquel, explica que l’entitat, fundada el 2006, actua com una xarxa de grups i entitats que representen Els Pastorets arreu del país, tot i que remarca que no tots els col·lectius en formen part. «La voluntat és aglutinar-los, però hi ha gent que prefereix anar per lliure i ho respectem», assenyala. Peramiquel destaca també com a novetat d’aquesta temporada la incorporació de mesures d’accessibilitat en diverses representacions, amb l’objectiu que l’espectacle pugui arribar al màxim de persones possible, amb el suport i l’assessorament de la Coordinadora.
En paral·lel, els pessebres vivents tornaran a tenir un pes destacat a les comarques gironines, amb representacions en setze municipis: Bàscara, Breda, Brunyola, Calonge, Castell d’Aro, Celrà, Fontcoberta, Maçanet de la Selva, Navata, Pals, Pardines, Peralada, Sant Martí de Llémena, Sant Martí Vell, Santa Pau i Vila-sacra. En el conjunt de Catalunya, la Federació de Pessebres Vivents ha programat representacions en 51 municipis entre el 6 de desembre i l’11 de gener.
La tradició dels pessebres vivents compta amb una llarga trajectòria al territori, amb municipis que superen les cinquanta edicions, com Bàscara, Castell d’Aro o Sant Martí de Llémena. Aquesta temporada, a més, s’hi incorpora per primer cop el pessebre vivent de Pardines, al Ripollès. En total, la Federació ha posat a la venda 125.000 entrades arreu de Catalunya i calcula que més de 10.000 persones voluntàries participaran en els muntatges, molts dels quals tenen com a escenari nuclis històrics o espais naturals emblemàtics.
