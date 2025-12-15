Avís per acumulació de pluja
Es preveu una important acumulació a l'Alt Empordà, la Garrotxa i la Selva
Protecció Civil de la Generalitat ha activat la fase d'alerta del pla Inuncat a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona per l'acumulació de més de 200 litres de pluja per metre quadrat. A més, ha enviat un missatge ES-Alert als mòbils de les comarques del Baix Camp, Priorat i Ribera d'Ebre per demanar precaució a la població, sobretot en els desplaçaments i a les zones inundables. També es preveu una important acumulació a l'Alt Empordà, la Garrotxa i la Selva i pluges intenses al litoral, prelitoral i comarques centrals. Des de les 8 del matí els Bombers han atès sis avisos per pluja, tots al Priorat, i la majoria per acumulació d'aigua, tot i que finalment no ha estat necessària l'actuació.
El missatge d'alerta avisa del "risc d'inundacions per desbordament de rius ara i en les properes hores" a les tres comarques citades. Per això, demana extremar precaucions, evitar desplaçaments innecessaris i allunyar-se de rieres i barrancs. També recomana consultar la informació meteorològica.
La pluja ha estat abundant a sectors del prelitoral i de Ponent, sobretot al Priorat, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. D'acord amb les dades, on més aigua s'ha acumulat és a Falset, amb gairebé 150 mm de precipitació acumulada fins a les 9.30 h. També destaquen els registres de 95,1 mm al Perelló (Baix Ebre); 83,4 a Torroja del Priorat (Priorat); 82,9 a l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) i 67,1 a Tivissa (Ribera d'Ebre).
La circulació de trens a l'R15 està interrompuda entre Faió La Pobla de Massaluca i Casp per una incidència en la infraestructura a Nonasp i entre Pradell i Móra la Nova per acumulació d'aigua per la pluja a Marçà-Falset. En el primer cas, s'ha establert un servei de transport alternatiu entre Faió La Pobla de Massaluca i Casp, mentre que en el segon s'ha establert servei per carretera entre Mora La Nova i Tarragona.
