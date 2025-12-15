Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un cotxe cau per un pont després de sortir de la carretera a Sant Pau de Segúries

Una ambulància l'ha evacuat a l'hospital Josep Trueta

Ambulància del SEM

Eva Batlle

Sant Pau de Segúries

Un cotxe s’ha precipitat aquest dilluns des d’un pont després de sortir de la carretera a Sant Pau de Segúries. El succés ha tingut lloc a la C-38, a l’altura del punt quilomètric 5,1.

El vehicle ha patit una sortida de via i, tot i caure per un pont, l’ocupant no ha quedat atrapat. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat diversos serveis d’emergència: Bombers de la Generalitat, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d’Esquadra de Trànsit.

El SEM ha atès el ferit, que ha estat evacuat en estat lleu a l’Hospital Josep Trueta de Girona, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

