Un cotxe cau per un pont després de sortir de la carretera a Sant Pau de Segúries
Una ambulància l'ha evacuat a l'hospital Josep Trueta
Un cotxe s’ha precipitat aquest dilluns des d’un pont després de sortir de la carretera a Sant Pau de Segúries. El succés ha tingut lloc a la C-38, a l’altura del punt quilomètric 5,1.
El vehicle ha patit una sortida de via i, tot i caure per un pont, l’ocupant no ha quedat atrapat. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat diversos serveis d’emergència: Bombers de la Generalitat, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d’Esquadra de Trànsit.
El SEM ha atès el ferit, que ha estat evacuat en estat lleu a l’Hospital Josep Trueta de Girona, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).
