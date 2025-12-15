Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un ferit en un xoc frontal entre dos cotxes a Cornellà del Terri

El succés va tenir lloc a la variant de Banyoles i va generar retencions

Eva Batlle

Cornellà del Terri

Un accident frontal entre dos cotxes a la variant de Banyoles va deixar aquest diumenge dues persones ferides. El succés va tenir lloc cap a les set del vespre i s’hi van veure implicats dos turismes.

Inicialment es va témer el pitjor, ja que es tractava d’un xoc frontal, però finalment l’accident es va saldar amb un ferit lleu i una persona il·lesa. Els fets van passar a l’altura del punt quilomètric 41,9 de la C-66 i van generar retencions d’uns tres quilòmetres, ja que la via es va haver de tallar a conseqüència del succés.

Al cap d’una estona es va donar pas alternatiu i, aproximadament una hora després, la situació viària va quedar normalitzada, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

