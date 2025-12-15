Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La fiscalia demana 30 anys de presó per a un monitor acusat d'abusar sexualment de cinc menors

Part dels abusos sexuals els va cometre en una casa de colònies a Olot

Façana de l'Audiència de Barcelona.

Façana de l'Audiència de Barcelona. / ACN

EFE

EFE

Girona

La Fiscalia demana penes que sumen 30 anys de presó per a un monitor d'una escola de Castellar del Vallès, al Vallès Occidental, per abusar sexualment de cinc menors el 2018 i el 2019, aprofitant-se de la "confiança" que les víctimes li professaven atès el seu "rol", i amb l'excusa que eren "jocs infantils".

L'Audiència de Barcelona jutja des d'aquest dilluns aquest monitor, a qui el ministeri públic demana també que sigui inhabilitat per a qualsevol professió que impliqui un contacte regular amb menors per un període de quatre anys superior a la pena privativa de llibertat que se li imposi i la prohibició d'acostar-se a les víctimes a menys de 1.000 metres i de comunicar-se amb elles durant sis anys després de la pena de presó.

A més, el fiscal sol·licita la mesura de sis anys de llibertat vigilada després del compliment de la condemna.

I en concepte de responsabilitat civil, que sigui condemnat a una indemnització de 10.000 euros per a cadascun dels menors pels danys morals ocasionats.

En concret, el fiscal li imputa cinc delictes continuats d'abús sexual a menor de 16 anys comesos durant el curs escolar 2018-2019, en què va exercir de monitor del menjador dels alumnes que cursaven tercer i quart de primària així com funcions de recollida dels menors, entre les 7:30 i les 9:00 hores.

Donat el seu "rol" de professor i monitor i aprofitant-se de la "confiança" dels menors i del "respecte i obediència" que li professaven, l'acusat, amb el pretext que eren "bromes" o "jocs infantils", va abusar sexualment de les cinc víctimes realitzant tocaments en els seus genitals per "satisfer els seus desitjos libinidosos", segons que detalla l'escrit d'acusació del ministeri públic.

I ho va fer, sosté així mateix el fiscal, "valent-se de la immediatesa i intimitat que suposava compartir temps junts a l'escola".

A més de cometre aquests abusos sexuals a l'escola, l'acusat va repetir aquestes accions contra la llibertat sexual dels menors a les "tradicionals colònies" que van tenir lloc entre el 27 i el 29 de març a Olot, a la Garrotxa, del 2019, en què es va colar als dormitoris dels menors per fer-los tocaments als genitals amb l'excusa que "jugaven a un joc" en què la seva "mà simulava ser una serp".

Durant l'entrada i registre al domicili del processat, la policia va trobar cinc calçotets infantils, un dels quals pertanyia a una de les seves víctimes d'aquesta escola.

Per aquests fets, la Fiscalia sol·licita una pena de 6 anys de presó per cadascun dels cinc delictes continuats d'abús sexual a menor de 16 anys.

El judici, que ha començat aquest dilluns, està previst que finalitzi divendres que ve 19 de desembre.

