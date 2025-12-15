Les dissolucions matrimonials continuen la tendència a la baixa a Girona
Les modificacions de mesures consensuades creixen un 50 % respecte al 2024
El tercer trimestre d’aquest 2025 revela un descens global de les dissolucions matrimonials a Girona, tot i que els procediments consensuats continuen creixent. En total, els divorcis i separacions han passat de 292 casos el 2024 a 268 el 2025, el que representa una reducció del 8,2 %.
Els divorcis consensuats experimenten un lleuger augment, passant de 194 a 202 casos (+4,1 %), mentre que els divorcis no consensuats disminueixen de 85 a 56 casos (−34,1 %). Les separacions consensuades també baixen, d'11 a 8 casos (−27,3 %), mentre que les separacions no consensuades es mantenen estables amb 2 casos (0 %). Les nul·litats matrimonials continuen sense registrar cap procediment.
Girona confirma la davallada iniciada a principis d’any després de diversos anys d’increment dels divorcis i separacions.
Pel que fa a les modificacions de mesures, es detecten canvis destacables. Les consensuades augmenten de 36 a 54 casos (+50 %), mentre que les no consensuades cauen dràsticament, de 65 a 24 casos (−63,1 %). En els procediments de guarda i custòdia, els consensuats disminueixen lleugerament de 88 a 80 casos (−9,1 %), mentre que els no consensuats registren una caiguda molt significativa, passant de 80 a 39 casos (−51,2 %).
El tercer trimestre de 2025 ha mostrat canvis significatius en l’activitat judicial familiar a Girona, amb diferències notables entre partits judicials i tipus de procediment.
Els partits judicials
Pel que fa als divorcis consensuats, el partit judicial de Girona continua sent el més actiu amb 61 casos, seguit de Figueres amb 37 i Blanes amb 25. Comparat amb el mateix període del 2024, tots tres partits han experimentat un augment: Girona ha passat de 47 a 61 (+14), Figueres de 32 a 37 (+5) i Blanes de 21 a 25 (+4). Altres partits han tingut increments menors o estabilitat, com La Bisbal d’Empordà amb 17 casos sense variació i Olot amb una lleugera baixada de 23 a 22.
Els divorcis no consensuats han disminuït en gairebé tots els partits, seguint la tendència general a la baixa. El partit de Girona lidera encara la xifra amb 19 casos, tot i que ha baixat respecte als 24 del 2024. Figueres ha passat de 10 a 8, i La Bisbal d’Empordà ha baixat de 8 a 5. Altres partits, com Ripoll i Puigcerdà, registren xifres molt baixes, amb 2 i 1 casos respectivament.
Pel que fa a les separacions consensuades, el partit amb més activitat és Santa Coloma de Farners amb 3 casos, mentre que Girona, Figueres i Olot només registren entre 1 i 2 casos. Les separacions no consensuades es mantenen molt baixes, amb 1 cas a La Bisbal i Santa Coloma, i capa la resta.
Les modificacions de mesures consensuades han mostrat els increments més notables, especialment a Girona, que ha passat de 11 a 18 casos (+7), seguit de Santa Coloma amb 6 a 11 (+5) i Figueres amb 5 a 7 (+2). En canvi, les modificacions de mesures no consensuades han disminuït en gairebé tots els partits.
En els procediments de guarda i custòdia de fills no matrimonials consensuada, Girona continua liderant amb 26 casos, seguida de Figueres amb 13 i Santa Coloma amb 12. Pel que fa a la guarda i custòdia no consensuada, els partits de Girona i Figueres presentaven xifres altes l’any passat (35 i 11) i aquest trimestre s’han reduït notablement, confirmant la tendència general cap a la resolució consensuada.
Tendència a l'Estat
Durant el tercer trimestre, els òrgans judicials han registrat 16.444 demandes de disolució matrimonial a tot Espanya, un descens del 14,9 % respecte al mateix període de 2024. La baixada més accentuada ha afectat els procediments no consensuats, amb els divorcis sense acord haver disminuït un 40,8 % (4.417 casos) i les separacions no consensuades haver caigut un 21 % (147 casos). Entre els consensuats, els divorcis consensuats han crescut un 2,2 %, fins a 11.437 casos, mentre que les separacions consensuades han baixat un 8,9 % (432 casos). Les nul·litats han continuat gairebé invariables, amb 11 casos registrats.
Pel que fa a les modificacions de mesures, les consensuades han augmentat un 5,1 %, fins a 2.734, mentre que les no consensuades han disminuït un 44,1 % (3.617). En les modificacions de guarda, custòdia i aliments de fills no matrimonials, els consensuats han pujat un 6 % (4.963 casos) i els no consensuats han caigut un 34,1 % (3.788 casos).
En comparació, Girona ha seguit una tendència similar però amb alguns matisos. El total de divorcis i separacions ha baixat un 8,2 % respecte al 2024, menys accentuat que la mitjana nacional. Quant a la taxa per habitants, Espanya s’ha situat en 33,8 demandes per cada 100.000 habitants, amb les comunitats de Canàries, Balears i Comunitat Valenciana per sobre de la mitjana i Catalunya lleugerament per sota (33,3), coincidint amb les tendències observades a Girona.
En conjunt, les dades han reflectit que, malgrat la reducció global de disolucions i modificacions no consensuades, cada vegada més famílies a Espanya i Girona han optat per la resolució consensuada, amb un augment constant dels procediments pactats i una menor intervenció judicial contenciosa.
Subscriu-te per seguir llegint
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Can Selvatà de Cornellà del Terri, el millor restaurant de cuina popular catalana
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Cinc arrestats i set investigats en operatius Kanpai a Olot i Girona
- La dona centenària de Riells i Viabrea que ha 'ressuscitat' la ratafia de la seva àvia
- Els pisos més desitjats a Girona: els habitatges d’una habitació són els que es venen més ràpid
- Les víctimes dels accidents de Biure i Gualta són un veí de Pals de 77 anys i una veïna de Darnius de 85
- Les joies gironines que va popularitzar la Reina Letizia