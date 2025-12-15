L'Idibgi rep un ajut de més de 100.000 euros de Salut per a la recerca en genètica cardiovascular
La iniciativa s’emmarca en el marc de les actuacions del Pla estratègic de recerca i innovació en salut i en la reforma, modernització i sostenibilitat del sistema sanitari català
El Departament de Salut ha atorgat 36 ajuts per un import de gairebé 5 milions d’euros, concretament 4.970.160,00 euros, en el marc d’una convocatòria de subvencions del Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS 2022-2027), per a la intensificació de l’activitat investigadora de professionals en ciències de la salut dels centres del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT)i dels serveis de salut pública.
En relació amb la darrera convocatòria per a aquesta mateixa actuació, realitzada l’any 2019, s’incrementa tant l’import destinat (en 1,4 milions d’euros), com els ajuts concedits (11 més).
Els ajuts concedits aquest 2025 permeten la contractació, durant un període de tres anys, de personal que assumeix les tasques assistencials dels professionals que s’alliberen (en un percentatge de la seva jornada laboral assistencial), perquè puguin dedicar temps a la recerca i desenvolupar projectes que donin resposta directa als reptes del sistema de salut.
Només un d'aquests ajuts s'ha destinat a les comarques gironines, concretament a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi). L'import de 112.320 ha estat concedit a la Dra. Paloma Jordà, investigadora postdoctoral del grup de Genètica Cardiovascular i també adjunta del servei de Cardiologia de l'hospital Trueta.
La seva línia de recerca vol millorar la predicció del risc de patir determinades malalties cardíaques (miocardiopaties) i del seu pronòstic a partir de l'anàlisi de les variants genètiques de tot el genoma humà.
En aquesta convocatòria, les propostes seleccionades investiguen, entre d’altres, l’Alzheimer i l’ELA, el càncer de mama i la salut de la dona i d’altres malalties oncològiques, neurovasculars i pediàtriques. També hi és present la medicina personalitzada o la intel·ligència artificial, reforçant el compromís del Departament de Salut per una recerca que generi millors eines per prevenir, diagnosticar i tractar les malalties que més afecten la ciutadania
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Can Selvatà de Cornellà del Terri, el millor restaurant de cuina popular catalana
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Cinc arrestats i set investigats en operatius Kanpai a Olot i Girona
- La dona centenària de Riells i Viabrea que ha 'ressuscitat' la ratafia de la seva àvia
- Els «gallecs de la llumeta»: dos ex guàrdies civils són els inventors de la balisa geolocalitzada V16 obligatòria a partir del gener
- Els pisos més desitjats a Girona: els habitatges d’una habitació són els que es venen més ràpid