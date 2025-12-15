Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Idibgi rep un ajut de més de 100.000 euros de Salut per a la recerca en genètica cardiovascular

La iniciativa s’emmarca en el marc de les actuacions del Pla estratègic de recerca i innovació en salut i en la reforma, modernització i sostenibilitat del sistema sanitari català

Un dels laboratoris de l'Idibgi en una imatge d'arxiu.

Un dels laboratoris de l'Idibgi en una imatge d'arxiu. / Idibgi

Laura Teixidor

Laura Teixidor

Girona

El Departament de Salut ha atorgat 36 ajuts per un import de gairebé 5 milions d’euros, concretament 4.970.160,00 euros, en el marc d’una convocatòria de subvencions del Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS 2022-2027), per a la intensificació de l’activitat investigadora de professionals en ciències de la salut dels centres del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT)i dels serveis de salut pública.

En relació amb la darrera convocatòria per a aquesta mateixa actuació, realitzada l’any 2019, s’incrementa tant l’import destinat (en 1,4 milions d’euros), com els ajuts concedits (11 més).

Els ajuts concedits aquest 2025 permeten la contractació, durant un període de tres anys, de personal que assumeix les tasques assistencials dels professionals que s’alliberen (en un percentatge de la seva jornada laboral assistencial), perquè puguin dedicar temps a la recerca i desenvolupar projectes que donin resposta directa als reptes del sistema de salut.

Només un d'aquests ajuts s'ha destinat a les comarques gironines, concretament a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi). L'import de 112.320 ha estat concedit a la Dra. Paloma Jordà, investigadora postdoctoral del grup de Genètica Cardiovascular i també adjunta del servei de Cardiologia de l'hospital Trueta.

La seva línia de recerca vol millorar la predicció del risc de patir determinades malalties cardíaques (miocardiopaties) i del seu pronòstic a partir de l'anàlisi de les variants genètiques de tot el genoma humà.

En aquesta convocatòria, les propostes seleccionades investiguen, entre d’altres, l’Alzheimer i l’ELA, el càncer de mama i la salut de la dona i d’altres malalties oncològiques, neurovasculars i pediàtriques. També hi és present la medicina personalitzada o la intel·ligència artificial, reforçant el compromís del Departament de Salut per una recerca que generi millors eines per prevenir, diagnosticar i tractar les malalties que més afecten la ciutadania

