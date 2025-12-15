Un nou incendi de contenidors alarma Olot després de l'onada del cap de setmana
No hi ha indicis que aquest foc sigui intencionat però els Mossos i la Policia Municipal busquen el piròman que en va cremar 16 la nit de divendres a dissabte
Un nou incendi de contenidors durant la nit de diumenge ha tornat a posar l’ai al cor de molts veïns d’Olot. L’episodi es produeix després d’un cap de setmana mogut, en què un presumpte piròman hauria calat foc a 16 contenidors entre la nit de divendres i dissabte.
El nou foc es va declarar cap a tres quarts d’onze de la nit de diumenge, al carrer d’Abad Racimir, on els Bombers van haver d’intervenir per apagar les flames que afectaven tres contenidors. Segons fonts municipals, en aquest cas no hi ha indicis que l’incendi fos intencionat, de manera que, de moment, no es relaciona amb la recent onada de focs.
La onada del cap de setmana passat va obligar els Bombers a mobilitzar-se deu vegades i va afectar un total de 16 contenidors. De moment, no hi ha cap detingut, tot i que alguns veïns han informat la Policia que el presumpte piròman va fugir en bicicleta després de calar foc.
