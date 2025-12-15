La venda de mascaretes es dispara a les farmàcies gironines
L'obligatorietat d'aquesta mesura davant el repunt de la grip ha agafat desprevinguts alguns distribuïdors, amb problemes puntuals d'estoc
La demanda de mascaretes s’ha disparat en pocs dies a les farmàcies de les comarques gironines, coincidint amb l’augment notable de casos de grip i refredats i amb l’obligatorietat de portar-ne en centres sanitaris i residències, des de fa pràcticament una setmana. Tot i que la situació tendeix a normalitzar-se, diversos establiments han viscut alguns dies de manca d’estoc, sobretot a inicis del repunt.
El president del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Josep Brunsó, constata que “en ser obligatori l’ús de mascareta als centres sanitaris, la venda ha augmentat”, i assenyala que els majoristes "han anat servint estoc, tot i que en alguns casos no n'hi havia".
En la mateixa línia, la presidenta de la patronal de farmàcies de Girona (Fefac), Carme Rigall, confirma que l’increment ha estat molt intens. "La venda de mascaretes s’ha quintuplicat" afirma, i ho atribueix tant a l’obligatorietat als centres mèdics com a l’augment de la percepció de risc. Segons Rigall, durant “tres o quatre dies” alguns majoristes no en tenien, però subratlla que “amb altres proveïdors no hi ha problema de subministrament”. Les mascaretes més venudes continuen sent les quirúrgiques, tot i que també hi ha demanda de FFP2. En general, però, assegura que la població viu la situació amb més normalitat i amb menys neguit que durant la pandèmia.
Segons fonts de farmacèutics de diversos punts de les comarques gironines, el patró és similar arreu del territori, amb matisos segons la zona. Establiments de la Garrotxa constaten problemes de subministrament els darrers dies davant l'alta demanda. En canvi, a Caldes de Malavella, tot i que també s’ha notat l’augment de vendes, la situació sembla més estabilitzada. Des d'una de les farmàcies del municipi apunten que la ciutadania “és més conscient de quan pot contagiar i contagiar-se” i que molta gent fa servir mascareta en el dia a dia per reduir riscos. Tot i una lleu limitació inicial, asseguren que actualment no hi ha problemes greus d’estoc.
En zones turístiques com Roses, l’impacte ha estat desigual. Algunes farmàcies expliquen que l’augment de la demanda s’ha notat, però no de manera desmesurada. Altres establiments del municipi, però, sí que han vist un increment molt clar, passant de vendre poques unitats al novembre a una setantena en només quinze dies de desembre. Tot i algun episodi puntual de problemes d'estoc, confien que els distribuïdors reforcin el subministrament.
Finalment, a Girona s'ha viscut la mateixa dinàmica i a part de mascaretes també ha crescut la demanda de tests per detectar la grip i altres virus respiratoris.
"Les farmàcies no estaven preparades"
La Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) ha afirmat en un comunicat que l'augment de la demanda es deu a "la forta onada de grip" i ha advertit que "moltes farmàcies no estaven preparades per un increment tan sobtat", tot i que la reposició ja està en marxa. Des de la patronal també es recorda la importància de mesures bàsiques com la ventilació dels espais, la higiene de mans i evitar l’automedicació.
El president de la patronal, Antoni Torres, subratlla que el paper de les farmàcies és "clau" per gestionar l’onada de grip, no només en la dispensació de productes, sinó també en la detecció de símptomes, l’orientació sanitària i l’educació de la població.
Pel que fa a les recomanacions sanitàries, la consellera de Salut, Olga Pané, ha aconsellat l’ús de la mascareta al transport públic i en trobades socials en el context actual d’epidèmia de grip, especialment per a persones amb símptomes. Per altra banda, l’ús és obligatori als centres sanitaris i residencials, àmbits on la Generalitat sí que té competències. Finalment, Pané va explicar aquest diumenge que l'actual vacuna no s'ajusta al virus predominant que circula, ja que és una mutació, però va assegurar que s'està veient que sí que funciona contra la gravetat de la malaltia. A més, va apuntar que s'espera una epidèmia "una mica més llarga".
Subscriu-te per seguir llegint
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Can Selvatà de Cornellà del Terri, el millor restaurant de cuina popular catalana
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Cinc arrestats i set investigats en operatius Kanpai a Olot i Girona
- La dona centenària de Riells i Viabrea que ha 'ressuscitat' la ratafia de la seva àvia
- Els «gallecs de la llumeta»: dos ex guàrdies civils són els inventors de la balisa geolocalitzada V16 obligatòria a partir del gener
- Els pisos més desitjats a Girona: els habitatges d’una habitació són els que es venen més ràpid