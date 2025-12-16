Aliança aconsegueix suports per treure a licitació la reforma de la nau del Pla de Ripoll i no perdre un ajut de 2,7 milions
El ple dona llum verda a la valoració de llocs de treball que millorarà les condicions del 80% de la plantilla
Lourdes Casademont (ACN)
Aliança Catalana (AC) ha aconseguit el suport per treure a licitació la reforma de la nau del Pla de Ripoll, un edifici en estat ruïnos, i no perdre un ajut europeu de 2,7 milions. L'alcaldessa, Sílvia Orriols, vol portar-hi la residència d'avis perquè l'edifici actual, de set plantes, té "moltes deficiències". Durant prop de dues hores els grups de l'oposició li han retret que no hi havia temps de complir els terminis de l'obra i li han expressat el desacord amb el model de gestió. Finalment, però, ha tirat endavant amb 9 vots a favor (6 d'Aliança, 1 de Som-hi Ripoll i 2 regidors de Junts) i 2 abstencions (PSC Ripoll i l'altre regidor de Junts). ERC i CUP, amb 3 i 2 regidors, han votat que no. El setembre es va aprovar inicialment el projecte.
Des de Junts, li han demanat la creació d'una comissió perquè vetlli i segueixi de prop els passos que s'han de fer a partir d'ara. L'altre regidor que hi ha donat suport, Joaquim Colomer de Som-hi Ripoll, ha fet una crida a la "suma d'uns i altres per aportar i millorar projectes", tot i que ha admès que creu que hi ha un 1% de probabilitats que les obres puguin acabar tirant endavant dins els terminis previstos de quatre mesos.
L'acord d'aquest dilluns ha permès treure a licitació la rehabilitació energètica de l'edifici en una primera fase. El text també inclou els treballs de la segona fase com és la redacció del projecte d'adequació de les instal·lacions per convertir l'edifici en una residència i centre de dia, així com la gestió del servei i el manteniment de les instal·lacions, entre altres aspectes. La idea, segons ha detallat l'alcaldessa, és que la concessió del servei estigui en mans d'una empresa privada durant 40 anys. Un model que no ha agradat els grups de l'oposició, que li demanaven més temps per poder buscar altres fórmules.
Ple extraordinari
El ple, que era extraordinari, també ha donat llum verda a la relació i valoració dels llocs de treball del consistori. La mesura, que comportarà millores al 80% de la plantilla i un cost de 400.000 euros en els pròxims 7 anys, ha comptat amb 12 vots a favor (Aliança Catalana, ERC Ripoll, 1 regidor d’Alternativa per Ripoll-CUP i els regidors de PSC Ripoll i Som-hi Ripoll) i 4 abstencions (Junts per Ripoll i 1 regidor d’Alternativa).
Fa un mes ja es va tractar l'assumpte, però finalment no es va sotmetre a votació per decisió de l'alcaldessa. L'oposició es queixava que no havia tingut temps ni marge per fer propostes i algunes formacions estaven disposades a abstenir-se per afavorir igualment l'aprovació per "respecte als treballadors". L'alcaldessa va advertir-los, però, que si no ho aprovaven per unanimitat en aquell ple, la proposta es quedaria a "un calaix" i els va demanar "corresponsabilitat" perquè la mesura afectava les arques municipals dels pròxims set anys.
Els regidors en bloc van decidir abandonar la sala en considerar que se'ls estava fent "xantatge". Un mes més tard i després de reunir-se amb el comitè d'empresa i d'haver conegut el detall de la proposta, totes les formacions han facilitat la seva aprovació.
