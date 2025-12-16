Banyoles Slot fa un homenatge a Josep Duran i Jordi Araus

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Club Banyoles Slot va retre recentment un homenatge a Josep Duran i Jordi Araus, dues persones referents en el món de l'Scalextric i que durant els anys 80 van promoure aquests curses a la demarcació de Girona. Gràcies a la seva iniciativa, el Club Scalextric Banyoles Slot és actualment una de les més antigues del país i tot un referent també en el món de la competició, iniciació a l'slot infantil i fins i tot porta a terme una feina d'inclusió social molt destacada i valorada. Els membres del club van obsequiar a Duran i Araus amb una placa commemorativa que van rebre ben emocionats.

