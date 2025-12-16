La Diputació de Girona finançarà trobades de jocs digitals per fomentar l’ús del català
Les ajudes s’adrecen a associacions i entitats sense ànim de lucre de la província
La Diputació de Girona ha aprovat una nova línia de subvencions adreçada a associacions i entitats sense ànim de lucre per finançar l’organització de trobades LAN a la província. L’objectiu de les ajudes és donar suport a activitats de lleure digital i formació tecnològica i, alhora, fomentar que el català sigui la llengua normal i principal en aquest tipus d’esdeveniments. Les bases reguladores, impulsades pel servei de Noves Tecnologies, estableixen que les subvencions es concediran mitjançant concurrència no competitiva i convocatòria pública. L’import màxim de l’ajut serà de 15.000 euros anuals per entitat beneficiària i podrà cobrir fins al 100% de la despesa derivada de l’organització de les activitats.
Trobades LAN
Les trobades LAN són jornades centrades en el lleure electrònic i la tecnologia, en què es duen a terme tallers, taules rodones, competicions i demostracions vinculades al món digital. Aquestes activitats afavoreixen la creació de xarxes de relació personal, la comunicació, la col·laboració i el sentiment de comunitat entre els participants. A més de l’aspecte lúdic, les trobades tenen una vessant formativa i social, ja que promouen l’equitat digital fora de l’àmbit escolar, facilitant l’accés a recursos tecnològics i a activitats vinculades a les noves tecnologies a col·lectius diversos.
Un dels eixos de la nova línia d’ajuts és reforçar la presència del català en entorns digitals i tecnològics on sovint té una presència limitada. En aquest sentit, la Diputació vol associar la llengua amb valors com la modernitat, la creativitat, la innovació i el lleure, especialment entre els públics joves.
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Els «gallecs de la llumeta»: dos ex guàrdies civils són els inventors de la balisa geolocalitzada V16 obligatòria a partir del gener
- Un cotxe cau per un pont després de sortir de la carretera a Sant Pau de Segúries
- Fortes retencions a l’AP-7 a Sarrià de Ter per un accident entre un camió i dos cotxes
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Un operatiu policial conjunt a la Jonquera acaba amb la identificació de 15 persones d’interès i diverses denúncies
- El coipú gegant que capta l'atenció dels vianants a Girona