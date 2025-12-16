Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Diputació de Girona s’incorpora al Consorci del Ter amb una aportació anual de 60.000 euros

L’objectiu és impulsar actuacions ambientals, patrimonials i de desenvolupament al llarg del riu

Una imatge d'arxiu del riu Ter

Una imatge d'arxiu del riu Ter / Diputació de Girona

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

La Diputació de Girona s’incorporarà al Consorci del Ter com a membre de ple dret amb una aportació econòmica anual de 60.000 euros a partir del 2026. L’adhesió permetrà a la corporació participar directament en la coordinació i execució de projectes vinculats a la gestió integral del riu Ter, des de la capçalera fins a la desembocadura, en àmbits com el medi ambient, el patrimoni, el desenvolupament territorial i la sensibilització social.

L’acord ha estat aprovat aquest dimarts pel Ple de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del mes de desembre, i inclou l’acceptació dels estatuts del Consorci, la delegació en aquest ens supramunicipal de la tramitació administrativa de l’expedient i la facultat al president de la corporació per signar tota la documentació necessària per fer efectius aquests acords.

El Consorci del Ter és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica pròpia, constituïda l’any 1998 per iniciativa de set ajuntaments de la conca del riu. Actualment agrupa prop de vuitanta municipis i diversos consells comarcals del Ripollès, Osona, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà, amb la voluntat de coordinar actuacions d’interès comú al llarg de tot el curs del Ter. L’ens desenvolupa la seva activitat en quatre grans àmbits: el patrimoni natural, el patrimoni cultural, la promoció econòmica i turística, i la comunicació i sensibilització ambiental. Entre les seves funcions hi ha l’impuls de projectes de desenvolupament territorial, la millora i gestió d’espais d’interès natural i de la Xarxa Natura 2000, la dinamització de la Ruta del Ter i de les rutes dels seus afluents, així com la representació dels municipis en xarxes de cooperació d’àmbit europeu i internacional.

La planificació hidrogràfica

Els objectius del Consorci s’exerceixen, però, dins el marc competencial de cada administració implicada. En aquest sentit, l’adhesió de la Diputació no inclou la planificació hidrogràfica, que continua sent competència de l’Agència Catalana de l’Aigua.

