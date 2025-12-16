Girona concentra dos dels trams de carretera més perillosos de Catalunya
L’A-2 de Vidreres a Aiguaviva és el de menys risc i no ha registrat accidents greus en tres anys
La província de Girona concentra dos dels trams de carretera més perillosos de Catalunya, segons el darrer mapa de risc de la xarxa viària catalana elaborat pel RACC amb la metodologia internacional iRAP.
Tots dos trams presenten un risc molt alt de patir un accident greu o mortal. El més perillós és el que uneix Caldes de Malavella i Llagostera, que ocupa la cinquena posició del rànquing català. Aquest tram s’inicia a l’enllaç amb l’N-II i discorre per les carreteres GI-673 i GI-674 fins a arribar a la C-253a, a Llagostera. Té una longitud de 10,9 quilòmetres, registra una intensitat mitjana diària de 5.501 vehicles i acumula una mitjana anual d’1,7 accidents amb morts o ferits greus.
El segon tram gironí amb més risc és a la GI-641 i transcorre entre Torroella de Montgrí i l’Estartit, que ocupa la setena posició entre els deu trams amb més risc d’accident a Catalunya en el període 2022-2024. Té una longitud de 5,5 quilòmetres i presenta una mitjana anual d’1,3 accidents greus o mortals.
Aquests dos trams ja figuraven a l’edició anterior de l’estudi iRAP. En canvi, ha sortit del llistat un altre tram gironí que anteriorment apareixia entre els més perillosos: la GI-643, entre Torroella de Montgrí i Parlavà.
Tal com ja passava en estudis anteriors, els deu trams amb més risc d’accident a Catalunya corresponen a vies convencionals de calçada única.
A escala catalana, el tram amb un índex de perillositat més alt del trienni 2022-2024 és la T-314, entre Cambrils i Reus, que pren el relleu de la BP-1417 (l’Arrabassada). En aquest període, els accidents greus i mortals han augmentat un 4,97%, mentre que la mobilitat global per carretera ho ha fet un 4,50%, fet que ha comportat un increment del risc del 0,44% al conjunt de la xarxa viària analitzada.
Les carreteres convencionals concentren la totalitat dels trams amb risc “molt alt”, “alt” i “mitjà”. En conjunt, els quilòmetres amb risc “alt” i “molt alt” representen el 26% de la xarxa, dos punts més que en el trienni anterior. D’aquests trams, dos corresponen a la província de Girona. Tot i això, Girona és on més ha baixat el risc, amb una reducció de quatre punts percentuals, fins a situar-se en un 23% de quilòmetres amb risc alt o molt alt, per darrere de Lleida (34%) i Barcelona (25%), i per davant de Tarragona (21%).
El tram amb menys risc
Pel que fa als trams més segurs, l’A-2 entre Vidreres i Aiguaviva és el tram amb menys risc de Catalunya. Tot i registrar una alta intensitat de trànsit, amb més de 34.000 vehicles diaris, no ha comptabilitzat cap accident mortal ni greu durant l’últim trienni. Les comarques gironines apareixen en vuit ocasions en el llistat dels 20 trams amb menys perillositat, sis ja hi eren a l'anterior iRAP. L'altre que apareix per primer cop és el tram de GIP-6531 que va de Begur a Palafrugell, són cinc quilòmetres i on passen poc mésde 7.000 vehicles al dia.
Alerta camions a l'Empordà
L’estudi també analitza els trams amb més accidents de vehicles pesants per quilòmetre. Sis dels deu trams ja apareixien en l’edició anterior. Un d’ells és gironí, és nou al rànquing i ocupa la novena posició. Es tracta d’un tram de la N-II, de 20,6 quilòmetres, que va des del final de la variant de Figueres fins a la frontera. En aquest tram s’hi registra una mitjana de 0,8 accidents anuals amb vehicles pesants amb morts o ferits greus i una intensitat mitjana diària de 11.531 vehicles.
Accidentalitat de les motos
Pel que fa als trams amb més accidents de motos i ciclomotors, no n’hi ha cap situat dins la província de Girona. Tot i això, n’hi ha un molt proper, a tocar de la província: la GI-600, en el seu tram per Tordera fins a Blanes. Aquest tram, de 5,3 quilòmetres, registra una mitjana anual de 0,5 accidents amb morts o ferits greus i una intensitat diària de 25.722 vehicles. És un tram nou al rànquing, tot i que vuit dels deu trams de Catalunya repeteixen respecte a l’any anterior. En sis d’aquests trams, els accidents amb motos o ciclomotors representen més del 80% dels sinistres mortals i greus. Alta presència de motos en els accidents greus
L’anàlisi iRAP corresponent al trienni 2022-2024 posa de manifest que la presència de motoristes en els accidents mortals i greus continua sent molt elevada. En el 47% dels accidents greus o mortals hi ha hagut com a mínim una moto o ciclomotor implicats, tot i que aquests vehicles representen només el 3,2% de la mobilitat global per carretera a Catalunya. En el cas dels accidents mortals, les motos hi han estat implicades en el 36% dels sinistres.
Perill en bici
A les comarques de Girona també s’identifica un tram amb accidents de ciclistes. És un tram nou de la GI-522, entre Castellfollit de la Roca i Sant Joan les Fonts. Aquest tram té una longitud de 3,9 quilòmetres, és una via local amb una intensitat de poc més de 2.700 vehicles diaris i registra una mitjana de 0,09 accidents anuals de bicicleta amb morts o ferits greus.
L’estudi iRAP s'ha presentat aquest dimarts i analitza 6.389 quilòmetres de la xarxa viària catalana, entre carreteres interurbanes i travesseres, que representen el 53% del total (11.999 km). Aquesta xarxa es divideix en 430 trams. Per aquestes vies hi circula el 93% de la mobilitat total per carretera a Catalunya i s’hi produeix el 79% dels accidents amb morts i ferits greus. L’anàlisi té en compte tots els accidents greus i mortals dels anys 2022, 2023 i 2024, i no inclou dades del 2025.
El cost social anual de la sinistralitat al conjunt de la xarxa analitzada per iRAP s’estima en 696 milions d’euros. El cost social a les carreteres convencionals és tres vegades més alt que a les vies desdoblades: 0,038 €/veh-km, davant dels 0,013 €/veh-km.
