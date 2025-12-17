Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
El xoc entre un cotxe i un camió tràiler ha causat la mort de la passatgera davantera i ha deixat una dona ferida
Un accident mortal ha tingut lloc aquest dimecres a la tarda a l’AP-7 a Sant Celoni, en sentit Girona, i ha provocat el tall de dos carrils de la via. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 15.47 hores, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït una col·lisió entre un turisme i un camió tràiler. A conseqüència del xoc, ha mort la passatgera davantera del cotxe. A més, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat una altra dona en estat menys greu a l’hospital Josep Trueta de Girona, mentre que dos homes més han estat atesos al lloc dels fets i han rebut l’alta.
Arran del sinistre, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i set unitats del SEM. Pel que fa a l’afectació viària, el tall de dos carrils a l’AP-7 en sentit Girona ha provocat fins a cinc quilòmetres de retencions. Com a vies alternatives, Trànsit ha recomanat circular per la C-35 o bé per la C-60 i la C-32.
