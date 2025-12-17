L’empresa que reformava els Banys Vells de Banyoles renuncia a l’obra
Segons l’Ajuntament, aquest emblemàtic equipament s’obrirà definitivament a principis d’any
Després de més d’un any d’obres, l’empresa constructora que tenia adjudicada la reforma dels Banys Vells de Banyoles ha presentat la renúncia de l’obra i no acabarà els treballs. Segons explica l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, aquest procés de reforma ha estat un viacrucis amb un seguit de problemes que han fet retardar les obres. Les intenses pluges de l’any passat i diferents problemes amb els materials no han permès complir amb la previsió de finalitzar les obres el passat mes de novembre. Ara l’ajuntament està calculant quin és l’import a pagar pel que s’ha fet fins ara i què és el que queda per fer encara i fer una nova adjudicació, que serà de poc import, a fi d’acabar tota la reforma, recepcionar l’obra a l’ajuntament i permetre que el concessionari pugui obrir els Banys Vells a principis del 2026. Segons Noguer, “ha estat una llàstima que aquest emblemàtic espai no hagi pogut estar obert durant tot aquest any”.
Facilitar l’accessibilitat
El projecte de reforma ha anat a càrrec dels arquitectes banyolins Pau Sarquella, Carmen Torres i Marc Riera, amb una proposta que contempla la construcció d’una nova palanca que s’aproxima al nivell de l’aigua, per facilitar l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda. També s’hi ha incrementat l’ombreig natural a l’entorn de l’edifici i s’ha diferenciat de manera més clara la zona de bany de la zona de restauració. El projecte també incorpora actuacions per promoure l’equipament com a pol d’atracció pel cicloturisme com ara un aparcament segur de bicis i un punt de reparació de bicicletes. Els Banys Vells és un espai públic d’esbarjo per la gent de Banyoles i pels visitants amb una zona pública de bany i un bar amb una àmplia terrassa que, en el seu conjunt i ubicació, el converteix en un dels llocs més singulars de la demarcació de Girona.
