L’estudi que recollirà dades de salut de 4.000 gironins durant deu anys es desplegarà en 18 municipis
El projecte Girostudi, impulsat per la Diputació de Girona, vol generar informació de proximitat per orientar polítiques públiques més efectives
L’estudi que recollirà dades de salut de 4.000 gironins durant deu anys ja té data d’inici. El Girostudi, nom amb què s’ha batejat el projecte, començarà el 16 de febrer del 2026 i es desplegarà de manera esglaonada fins a principis del 2027 amb la participació de divuit municipis de les comarques gironines. El reclutament de participants es farà amb la col·laboració dels ajuntaments i preveu captar persones d’entre 16 i 79 anys, seleccionades de manera aleatòria seguint criteris científics que permetin obtenir una mostra representativa del conjunt del territori. El projecte està impulsat per la Diputació de Girona a través de Dipsalut, amb el suport del departament de Salut de la Generalitat.
Per determinar quins municipis hi participen, s’han analitzat tots els termes municipals de la província en àmbits socials, ambientals i relacionats amb la salut. A partir d’aquesta caracterització, se n’han seleccionat dos per comarca, un de més gran i un de més petit, amb l’objectiu de reflectir la diversitat de realitats existents a les comarques gironines. L’ordre de participació serà el següent: Girona, Bescanó, la Cellera de Ter, Vidreres, Figueres, Blanes, Llançà, Camprodon, Sant Joan de les Abadesses, Porqueres, Banyoles, Olot, Besalú, les Preses, Llívia, Puigcerdà, Santa Cristina d’Aro i Palamós.
Abans de l’inici del desplegament, els agents de la Xarxa de Salut Pública Municipal de Dipsalut han mantingut reunions i visites als ajuntaments seleccionats per preparar la logística del projecte. Els consistoris cediran espais municipals per dur a terme les entrevistes i col·laboraran en la comunicació local per facilitar el contacte amb la ciutadania. Des de Dipsalut destaquen que aquesta coordinació amb el món local és clau per garantir una implantació propera i efectiva.
Girona i Bescanó
El projecte començarà a la comarca del Gironès, amb Girona i Bescanó com a primers municipis participants. A la ciutat de Girona, el reclutament se centrarà en la població vinculada a les àrees bàsiques d’atenció primària de Montilivi i Can Gibert del Pla. En aquest cas, el treball s’acompanyarà de dues recerques amb finançament europeu, Expoair i Expowaste, que permetran ampliar l’anàlisi sobre la relació entre medi ambient i benestar de la població.
En el marc de l’Expowaste, es correlacionaran les dades obtingudes a partir de l’anàlisi de contaminants presents a les aigües residuals d’aquestes zones de la ciutat amb les mostres biològiques dels participants. L’objectiu és avaluar l’exposició a tòxics químics i ambientals i analitzar-ne l’impacte sobre la microbiota intestinal i la presència de gens de resistència als antibiòtics. Aquest projecte està impulsat pel CSIC, l’ICRA i Dipsalut. Pel que fa a l’Expoair, l’estudi analitzarà els compostos orgànics presents a l’aire interior dels habitatges mitjançant la instal·lació de sensors en uns 200 domicilis de participants de Girona. Aquests captadors permetran detectar químics en suspensió i els resultats també es creuaran amb les anàlisis biològiques del projecte. L’Expoair és una col·laboració internacional entre la Universitat d’Atenes, l’IDAEA-CSIC, la Universitat d’Estocolm i Dipsalut.
Girona, un clúster
Des de l’Ajuntament de Girona, el regidor de Talent, Innovació, Salut i Comunitat, Xavier Aldeguer, ha destacat que la ciutat ha estat considerada com un clúster propi dins el projecte, fet que permetrà obtenir informació especialment detallada per orientar futures actuacions municipals. A Bescanó, el consistori vol que el projecte esdevingui una iniciativa de poble i que els veïns i veïnes se’l facin seu. El projecte també compta amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya a través de diversos organismes, com l’ICS-IAS, l’IDIAP Jordi Gol, el TIC Salut Social i l’IDIBGI, que aportarà l’expertesa del seu biobanc per garantir la traçabilitat, la qualitat i la custòdia ètica de les mostres humanes. El gerent de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia, ha subratllat que la iniciativa permet integrar atenció primària, recerca i entorn, i ha recordat el pes que tenen els factors socials i ambientals en el benestar de la població.
L’impuls del projecte respon a la manca de dades locals disponibles en molts municipis de la demarcació, especialment els de menys de 20.000 habitants. Amb aquesta iniciativa, la Diputació de Girona vol disposar d’informació ajustada a la realitat del territori que permeti orientar millor les actuacions públiques i reduir desigualtats entre municipis.
