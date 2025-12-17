La Molina reobre el refugi del Niu de l'Àliga, amb més capacitat i noves propostes per atreure visitants tot l'any
L'edifici estrena una sala polivalent i duplica l'oferta de llits, en una reforma amb un cost de 3,5 milions d'euros
Albert L. Cobo (ACN)
L'estació de La Molina reobrirà aquest dissabte el refugi del Niu de l'Àliga, situat a més de 2.500 metres d'altitud i al qual es pot accedir amb telecabina. Amb la reforma de l'edifici, que s'ha executat en quatre mesos i ha comptat amb un pressupost de 3,5 milions d'euros, es guanya capacitat, passant de 30 a 72 llits, repartits en nou habitacions. A més, s'ha construït una nova sala polivalent, tot mantenint la icònica forma d'hexàgon que tenen la resta d'espais del refugi. L'objectiu és oferir-la com a sala de reunions i esdeveniments per a empreses i grups, amb la idea que es pugui utilitzar durant tot l'any. En aquest sentit, també s'aposta per oferir sopars gastronòmics, en una experiència anomenada 'Niu Nit'.
La reforma de l'edifici s'ha fet seguint criteris de sostenibilitat i accessibilitat, tot adaptant els espais a persones amb mobilitat reduïda. De fet, s'ha habilitat una connexió amb el telecabina per un passadís interior i també s'ha actuat a les terrasses del refugi, que tripliquen la seva superfície (de 160 a 535 metres quadrats) i tenen una capacitat de fins a 170 persones assegudes.
Pel que fa a les parets del refugi, compten amb un contorn de tres capes que ocupen d'entre 30 i 40 centímetres, una de les quals és de policarbonat per evitar que marxi l'escalfor de l'interior. De fet, s'ha aconseguit mantenir una temperatura de 20 graus a les habitacions en moments en què feia -10 graus a l'exterior. També s'han instal·lat plaques solars a la façana sud.
El president de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), Carles Ruiz, ha destacat que la reforma del refugi s'ha fet en un "temps rècord" i ha dit que no passa només "per tenir més eficiència energètica", sinó que s'ha treballat amb la idea que estigui disponible durant tot l'any i pugui "donar un nou servei al territori". Així, l'objectiu és oferir estades per a empreses i col·lectius. "El Niu serà un espai amb moltes experiències i amb moltes vides diferents al llarg de tot el dia i de tot l'any", ha conclòs.
De fet, està previst que una part de les habitacions estiguin disponibles durant les vacances de Nadal i la resta a mitjans de gener. Mentrestant, el primer sopar de l'experiència 'Niu Nit', que inclou el transport amb telecabina, es durà a terme el 27 de desembre.
