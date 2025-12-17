Olot rebrà els Reis d'Orient amb un campament més inclusiu, renovat i amb un aforament per a 1.400 persones
Per accedir-hi caldrà fer reserva prèvia a la web de l'ajuntament a partir del 30 de desembre
Els Reis d'Orient arribaran el 5 de gener a Olot i ho faran en un campament més inclusiu i renovat que fa un any. En concret, l'ajuntament de la capital de la Garrotxa ha ampliat els espais i s'han incorporat nous decorats i infraestructures. A més, els patges i els personatges es mouran de forma més activa pel nou campament perquè els infants visquin una experiència "encara més immersiva, participativa i accessible". A més de les dues jornades de baixos estímuls programades pels dies 3 i 4 de gener, aquest any s'ha planificat una visita amb intèrpret de llengua de signes, per tal de facilitar l'accés a persones amb sordesa o amb dificultats auditives. Serà també el diumenge 4 de gener a tres quarts de sis de la tarda.
Aquesta línia de millorar en la inclusió també es trasllada al dia de la cavalcada del 5 de gener, amb una zona tranquil·la al carrer Serra Ginesta, on la música serà més baixa, no es llançarà foc i els personatges no portaran micròfon. A tot això, també s'hi suma que els narradors de l'arribada de Ses Majestats estaran acompanyats per un intèrpret de llengua de signes, que permetrà seguir a les persones sordes tot el que estigui passant.
Aquest any s'ha acabat la segona fase de remodelació del Campament Reial, situat a la plaça Clarà, que amplia els espais iniciats l'any passat. Els dies 2, 3 i 4 de gener, els nens i nenes podran interactuar amb els patges i la resta de membres de la comitiva reial i participar activament en una dinàmica que els convertirà en protagonistes. L'objectiu és que els infants ajudin a garantir que la nit del 5 de gener Ses Majestats puguin arribar a totes les cases de la capital de la Garrotxa.
Reserva prèvia i recorregut habitual
Com ja ha passat en anteriors cavalcades, des de l'Ajuntament s'obrirà un canal a la web municipal per fer la reserva prèvia per visitar el Campament Reial. L'aforament total és de 1.400 persones i, per evitar aglomeracions, el consistori demana que es faci una reserva anticipada. Qui ho vulgui, podrà sol·licitar-ho a partir del divendres 30 de desembre.
El que no ha canviat és el recorregut que faran els Reis d'Orient per Olot. Ses Majestats sortiran de la plaça Clarà, enfilaran el carrer Mulleras, continuaran pel carrer Serra Ginesta, pujaran el Carrer Major i, ja a peu, passaran pel Passeig d'en Blay fins a arribar als tres trons reials, que estaran situats al Firal Petit.
