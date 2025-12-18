Alerten que l’epidèmia de la grip serà "dura" però no "caldran mesures dràstiques"
Salut assegura que no hi ha un nombre massa elevat d’ingressos perquè els contagis afecten fonamentalment gent jove
Els responsables sanitaris adverteixen des de fa dies de l’elevada incidència de la grip a les portes de Nadal, «molt superior» a la d’anys anteriors, i han decretat l’obligatorietat de la mascareta dins els centres sanitaris i residències des que el virus va escalar al nivell molt alt de transmissió. Tot i aquesta situació, i que en la memòria col·lectiva hi ha presents el compendi de mesures i recomanacions de la covid, el subdirector general de Vigilància de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, assenyala que els escenaris són completament diferents.
«La grip no és un virus nou amb la letalitat que va tenir la covid-19 i amb la capacitat de transmissió en un sistema immunitari que no s’havia vist mai. No té res a veure (...). Serà una temporada gripal difícil, però no estem ni a prop del que va ser la covid», afirma Mendioroz, segons recull ACN.
En aquest sentit, indica que en la darrera setmana s’han registrat uns 93.500 contagis de tots els virus respiratoris mentre que durant la pandèmia de la covid-19 n’hi va arribar a haver 60.000 diaris. «En termes tant de transmissió com d’impacte posterior, la situació no és comparable i crec que no està justificat anar més enllà del que ja s’ha recomanat», recalca.
Mendioroz parla d’una temporada «atípica» de la grip perquè el virus s’ha avançat unes setmanes, com ja estava previst, i per l’elevat nombre de contagis, que es pot relacionar amb el fet que el subtipus predominant és l’A (H3N2), que fa temps que no circulava i de manera que el sistema immunitari no se’n recorda tant, i que la coincidència amb la vacuna és també menor.
Tot i que aquest any la vacuna no concorda tant amb el virus circulant, els responsables sanitaris remarquen la importància que les persones que formen part de col·lectius vulnerables, com els majors de 60 anys o dones embarassades, entre altres, es vacunin, perquè sí que ofereix una cobertura parcial davant del contagi, però sobretot per reduir el risc de complicacions de la malaltia.
Mendioroz destaca la importància de vacunar-se encara ara, quan el virus ja fa setmanes que es contagia i els centres sanitaris ja estan plens de pacients
Gent jove
Per altra banda, la consellera de Salut, Olga Pané, assegura que estem davant una epidèmia de grip «sense precedents» amb una casuística «molt elevada» a les urgències, però que no està suposant un nombre molt elevat d’ingressos. En el marc de la sessió de control al ple del Parlament d'aquest dimecres va concretar que les persones ingressades per grip no arriben a les 150 a tot el sistema i n’hi ha 9 a l’UCI. El motiu, segons va explicar, és que la grip, de moment, afecta fonamentalment gent jove. Pané també fa una crida a la vacunació.
Salut reintrodueix la cita prèvia en la vacunació
El Departament de Salut ha tornat a introduir la cita prèvia per vacunar-se de la grip a Catalunya. La conselleria va tornar a introduir aquest requisit fa gairebé dues setmanes, el 5 de desembre, amb la grip en plena escalada de casos, després que l’1 de desembre obrís la vacunació a totes les persones que es volguessin immunitzar, no només als grups de risc. De moment, fonts de la conselleria afirmen que no preveuen cap canvi a la planificació.
En un comunicat, Salut explicava aleshores que la vacunació sense cita acabaria el 5 de desembre. En aquell moment, quan la campanya també es va obrir a la resta de la població, la incidència estava en 81 casos per 100.000 habitants, un nivell baix, però amb previsió de superar el nivell moderat en dues setmanes.
- L'Ajuntament de Torroella de Montgrí treu a subhasta la Casa Salieti de Rafael Masó però ningú presenta cap oferta
- Carta d'una lectora: 'Hem estat apartats i titllats de bitxos rars o ovelles negres
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Un de cada deu veterinaris ha tingut pensaments suïcides a causa de la feina
- L’empresa que reformava els Banys Vells de Banyoles renuncia a l’obra
- Confirmat per la Seguretat Social: Aquests pensionistes perdran la paga si no presenten el document abans del 31 de març
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- LOTERIA DE NADAL: Aquestes persones no podran participar en el sorteig del 22 de desembre