Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
grip GironaUni GironaLoteria de Nadalinversions GironaVeneçuelaPaco Pérez
instagramlinkedin

Banyoles instal·la un envelat de 1.200 metres quadrats per reubicar les activitats de Nadal que s'havien de fer al pavelló de la Draga

L'equipament s'ubica al recinte de barraques i es mantindrà fins al Carnestoltes, que se celebrarà el 6 i 7 de febrer

L'envelat, ubicat al recinte de barraques.

L'envelat, ubicat al recinte de barraques. / Ajuntament de Banyoles

Meritxell Comas

Meritxell Comas

Banyoles

L’Ajuntament de Banyoles ha instal·lat un envelat de grans dimensions al recinte de barraques, que acollirà diverses activitats de Nadal que s’havien de dur a terme al pavelló de la Draga. L'espai, de 1.200 metres quadrats, disposa de calefacció i quedarà instal·lat fins el 6 i 7 de febrer, coincidint amb el Carnestoltes de Banyoles.

Arran de la fuita d’aigua d’una de les canonades del pavelló de la Draga, que es va produir a finals de novembre, l’Ajuntament ha hagut d’habilitar un nou espai per poder celebrar les tradicionals activitats de Nadal. En concret, les activitats que s'han programat seran ‘La Grossa de Nadal’, que organitzen l’Handbol Banyoles i Midnight la matinada del 24 al 25 de desembre; ‘Quina Liada’, organitzada per la Comissió de Barraques el 26 de desembre; i 'La Quifriki’, a càrrec de l’Associació WhoExperience, que tindrà lloc el 27 de desembre.

Per altra banda, en aquest espai també s’hi farà tota la preparació de la Cavalcada de Reis. Els dies 3 i 4 de gener es faran els assajos dels cossos de ball i el muntatge, mentre que el dia 5 s'hi celebrarà un sopar amb totes les persones col·laboradores.

El cost de la instal·lació de l'envelat ha estat de 29.000 euros.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents