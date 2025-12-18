Banyoles instal·la un envelat de 1.200 metres quadrats per reubicar les activitats de Nadal que s'havien de fer al pavelló de la Draga
L'equipament s'ubica al recinte de barraques i es mantindrà fins al Carnestoltes, que se celebrarà el 6 i 7 de febrer
L’Ajuntament de Banyoles ha instal·lat un envelat de grans dimensions al recinte de barraques, que acollirà diverses activitats de Nadal que s’havien de dur a terme al pavelló de la Draga. L'espai, de 1.200 metres quadrats, disposa de calefacció i quedarà instal·lat fins el 6 i 7 de febrer, coincidint amb el Carnestoltes de Banyoles.
Arran de la fuita d’aigua d’una de les canonades del pavelló de la Draga, que es va produir a finals de novembre, l’Ajuntament ha hagut d’habilitar un nou espai per poder celebrar les tradicionals activitats de Nadal. En concret, les activitats que s'han programat seran ‘La Grossa de Nadal’, que organitzen l’Handbol Banyoles i Midnight la matinada del 24 al 25 de desembre; ‘Quina Liada’, organitzada per la Comissió de Barraques el 26 de desembre; i 'La Quifriki’, a càrrec de l’Associació WhoExperience, que tindrà lloc el 27 de desembre.
Per altra banda, en aquest espai també s’hi farà tota la preparació de la Cavalcada de Reis. Els dies 3 i 4 de gener es faran els assajos dels cossos de ball i el muntatge, mentre que el dia 5 s'hi celebrarà un sopar amb totes les persones col·laboradores.
El cost de la instal·lació de l'envelat ha estat de 29.000 euros.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'Ajuntament de Torroella de Montgrí treu a subhasta la Casa Salieti de Rafael Masó però ningú presenta cap oferta
- Carta d'una lectora: 'Hem estat apartats i titllats de bitxos rars o ovelles negres
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Un de cada deu veterinaris ha tingut pensaments suïcides a causa de la feina
- L’empresa que reformava els Banys Vells de Banyoles renuncia a l’obra
- Confirmat per la Seguretat Social: Aquests pensionistes perdran la paga si no presenten el document abans del 31 de març
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- LOTERIA DE NADAL: Aquestes persones no podran participar en el sorteig del 22 de desembre