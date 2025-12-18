Girona registra el nombre de casos més alt de grip en almenys cinc anys
El nivell epidèmic ja supera el llindar de «molt elevat» amb una taxa de 365 diagnòstics a l’atenció primària per cada 100.000 habitants, amb especial incidència entre els més joves
Les comarques gironines viuen una de les temporades de grip més intenses dels darrers anys. Segons dades del Departament de Salut, el nombre de casos registrats aquesta tardor és el més alt com a mínim des de fa cinc anys, amb una incidència especialment elevada entre la població més jove.
La setmana passada, la taxa de casos per cada 100.000 habitants va superar el nivell «molt elevat» i va arribar a registrar 365 casos per cada 100.000 habitants. L’increment és especialment destacat entre els més joves: els infants de 0 a 4 anys i els de 5 a 14 anys presenten taxes de 858 i 652 casos per 100.000 habitants, respectivament, molt per sobre de la mitjana total.
Si ens referim al volum de diagnòstics, durant la mateixa setmana es van diagnosticar 3.406 casos de grip, amb 2.998 pacients menors de 60 anys, destacant novament la incidència en nens i adolescents.
La incidència s’ha disparat en només una setmana, ja que el nivell epidèmic ha passat de ser «moderat» a «molt alt». Pel que fa als casos, la setmana anterior se’n van diagnosticar 1.988, de manera que hi ha hagut un creixement del 71%.
D’aquesta manera, en almenys els últims cinc anys no s’havien detectat mai tants casos en només una setmana. L’any passat en aquesta mateixa època de l’any la incidència era de 40 casos per cada 100.000 habitants. El darrer pic es remunta en la temporada 2024-2025, quan se’n van detectar 2.611 a finals de gener.
Per altra banda, tal com van vaticinar els experts, es tracta de la temporada en què el pic epidemiològic està arribant més aviat, ja que en els darrers anys s’havia produït al llarg del mes de gener, coincidint amb la tornada de les festes de Nadal.
Més ingressos hospitalaris
Els centres de salut de la Regió estan notant aquest increment d’atencions, però la situació està controlada i els centres estan adoptant mesures preventives. Així, per exemple, durant la setmana 47 (del 17 al 23 de novembre) l’activitat als serveis d’urgències hospitalàries de la Regió era la normal, amb un total de 7.808 atencions realitzades; la setmana següent havia augmentat però poquet, amb 7.956 atencions, i la 49, se’n van fer 8.513. Progressivament, les urgències han anat en augment i la setmana passada es van registrar 8.636 atencions a urgències als hospitals de la Regió.
Pel que fa als ingressos per infecció respiratòria aguda, la setmana passada van ingressar 39 persones més en hospitals de la Regió, 15 de les quals amb diagnòstic de grip i 2 a l’UCI.
Els hospitals de la Regió Sanitària de Girona estan fent una gestió dels llits d’hospitalització segons les necessitats assistencials que tenen. Així, tots els centres tenen plans de contingència que preveuen habilitar més llits en cas de necessitat, de manera que es van gestionant d’acord amb les necessitats. Els centres que en disposen, potencien l’hospitalització a domicili, així com també s’han incrementat les derivacions a l’atenció intermèdia.
Des de l’atenció primària també han notat aquest increment d’assistència a l’atenció continuada, especialment per patologia respiratòria. Un exemple és el CUAP Güell de Girona on s’estima que el 70% de les atencions són per aquest motiu. Les dades assistencials d’aquest centre evidencien l’arribada de l’epidèmia de grip: la setmana 47 es van atendre 1.402 urgències i la setmana passada (setmana 50) en van ser 2.181, de les quals 750 es van produir durant el cap de setmana del 13-14 de desembre. Cal recordar que el cap de setmana del 22 i 23 de novembre es van atendre 502 persones, el darrer cap de setmana de novembre 600 i el primer cap de setmana de desembre ja es va arribar a les 692.
La Regió Sanitària de Girona, com la resta de Catalunya, està duent a terme una planificació i coordinació per adaptar-se a l’increment de l’activitat per tal de garantir l’accessibilitat de la ciutadania als recursos, ja sigui als dispositius d’atenció primària, hospitalària com intermèdia. Així, des de l’1 de desembre s’està duent a terme un monitoratge constant dels principals indicadors epidemiològics.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'Ajuntament de Torroella de Montgrí treu a subhasta la Casa Salieti de Rafael Masó però ningú presenta cap oferta
- Carta d'una lectora: 'Hem estat apartats i titllats de bitxos rars o ovelles negres
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Un de cada deu veterinaris ha tingut pensaments suïcides a causa de la feina
- L’empresa que reformava els Banys Vells de Banyoles renuncia a l’obra
- Confirmat per la Seguretat Social: Aquests pensionistes perdran la paga si no presenten el document abans del 31 de març
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- LOTERIA DE NADAL: Aquestes persones no podran participar en el sorteig del 22 de desembre