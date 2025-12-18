El PSC critica que l’alcalde d’Olot vinculi la ZBE a una variant que "Junts va bloquejar durant anys"
Els socialistes asseguren que el projecte viari ja té calendari i reclamen responsabilitat institucional
El PSC de la Garrotxa ha sortit al pas de les declaracions de l’alcalde d’Olot, Agustí Arbós (Junts), que ha assegurat que la ciutat no aplicarà una Zona de Baixes Emissions fins que no es construeixi la variant d’Olot i les Preses. Segons l’alcalde, la construcció d’aquesta infraestructura hauria de ser un pas previ per avançar en polítiques de mobilitat i qualitat de l’aire, i ha defensat que l’Ajuntament no té pressa per implementar la mesura mentre els indicadors actuals no superin els límits establerts. Des del PSC, s’ha recordat que la variant d’Olot i les Preses és una és una "reivindicació històrica que arrossega més de tres dècades de retards i que durant una llarga etapa de governs de Junts a la Generalitat no es va arribar mai al projecte constructiu, el pas imprescindible per poder iniciar les obres".
En aquest sentit, el partit ha subratllat que ha estat amb el Govern socialista quan s’ha produït el desbloqueig del projecte. Actualment, segons el PSC, la variant disposa de projecte constructiu aprovat tècnicament, es troba en tràmit d’audiència pública i compta amb un calendari que preveu la licitació l’any 2026 i l’inici de les obres a partir del segon trimestre. “El senyor alcalde s’equivoca lligant l’aplicació de la Zona de Baixes Emissions a la construcció de la variant”, ha afirmat el secretari del PSC a la Garrotxa, Albert Bramon. “Sap perfectament que la variant ha estat bloquejada durant anys i que, si avui es comença a fer realitat, és gràcies al Govern socialista del president Salvador Illa. En un moment en què encara hi ha oposició al projecte, no és bo per a la ciutat sortir amb exigències cap al Govern sobre una obra que, a més, serà molt cara”.
“La variant i la ZBE no són mesures contradictòries”
Bramon ha defensat que Olot hauria de posar en marxa la Zona de Baixes Emissions per “seguir avançant en la millora ambiental” i “per fidelitat als compromisos adquirits amb els fons europeus”. En aquest sentit, ha remarcat que “la variant i la ZBE no són mesures contradictòries” i que “han d’avançar en paral·lel si es vol millorar realment la qualitat de vida a la ciutat”.Pel que fa a la mobilitat, el PSC de la Garrotxa ha anunciat que els seus regidors donaran suport a una moció en el pròxim ple municipal per demanar un increment dels serveis d’autobús entre Olot i Girona i entre Olot i Barcelona.
Tot i això, Bramon ha advertit que l’Ajuntament també ha d’afrontar problemes actuals del transport públic. “El govern municipal hauria de pensar a resoldre les incidències que es repeteixen massa sovint, com els viatgers que es queden a terra o les deficiències en les parades d’autobús a Barcelona”, ha assenyalat. “Des del PSC continuarem defensant amb determinació la variant perquè és un projecte imprescindible per a la Garrotxa i perquè, per primer cop, té projecte i calendaris reals”, ha conclòs Bramon.
