Salut destina 2,5 milions d'euros a reforçar la xarxa sanitària gironina aquest hivern
La inversió es fa per reforçar els serveis i garantir una resposta eficient davant l’increment de la demanda
El Departament de Salut ha posat en marxa a l’inici del mes de desembre el Pla Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC) per a l’hivern 2025-2026, amb l’objectiu de donar resposta a l’augment de la demanda sanitària habitual d’aquesta època de l’any i garantir l’accessibilitat als recursos sanitaris de la ciutadania.
El Pla inclou mesures reforçades en l’atenció primària, hospitalària i intermèdia, amb un pressupost total de 36,8 milions d’euros, i consolida les actuacions estructurals implementades en temporades anteriors.
Els 36,6 milions d’euros destinats al PIUC hivern 2025-2026 es distribueixen entre els diferents àmbits assistencials de la manera següent:
- Atenció primària: 15,1 milions d’euros
- Atenció hospitalària: 15,9 milions d’euros
- Atenció intermèdia: 5,6 milions d’euros
Pel que fa a les comarques gironines, es destina l'import de 2.510.976,36 euros, amb una part majoritària destinada a l’atenció primària, seguida de l’atenció hospitalària i intermèdia.
Augment de les urgències
Els centres de salut de la Regió estan notant un increment d’atencions, però la situació està controlada i els centres estan adoptant mesures preventives, segons apunta Salut. Així, per exemple, la setmana 47 l’activitat als serveis d’urgències hospitalàries de la Regió era la normal, amb un total de 7.808 atencions realitzades; la setmana següent havia augmentat però poquet, amb 7.956 atencions, i la 49, se’n van fer 8.513. Progressivament les urgències han anat en augment i la setmana passada es van registrar 8.636 atencions a urgències als hospitals de la Regió.
Des de l’atenció primària també han notat aquest increment d’assistència a l’atenció continuada, especialment per patologia respiratòria. Un exemple és el CUAP Güell de Girona on s’estima que el 70% de les atencions són per aquest motiu. Les dades assistencials d’aquest centre evidencien l’arribada de l’epidèmia de grip: la setmana 47 es van atendre 1.402 urgències i la setmana passada (setmana 50) en van ser 2.181, de les quals 750 es van produir durant el cap de setmana del 13-14 de desembre. Cal recordar que el cap de setmana del 22 i 23 de novembre es van atendre 502 persones, el darrer cap de setmana de novembre 600 i el primer cap de setmana de desembre ja es va arribar a les 692.
