Alerta per pluges intenses a les comarques gironines
El Meteocat preveu precipitacions que poden superar els 20 l/m² en 30 minuts
Les comarques gironines afronten un episodi de pluges intenses des d'aquest divendres a la tarda i fins a la matinada de diumenge.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per intensitat de pluja que situa totes les comarques de Girona en nivell 2 sobre 6, amb la possibilitat de precipitacions que poden superar els 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. És possible que els xàfecs vagin acompanyats de tempesta.
Davant aquesta situació, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla INUNCAT per la probabilitat de pluges intenses al litoral i prelitoral gironí. Les autoritats recomanen seguir l’evolució de les previsions del Meteocat, planificar els desplaçaments i consultar l’estat del trànsit davant possibles afectacions.
Tot i la incertesa a mitjà termini, el Meteocat preveu que el pas de diverses bosses d’aire provoqui una baixada de les temperatures.
