Els psicòlegs gironins alerten de l'ús "indiscriminat" que es fa de la IA per resoldre problemes de salut mental
Des del Col·legi també avisen de l'increment "important" de joves de la demarcació que han de prendre psicofàrmacs
El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) de Girona alerta de l'ús "indiscriminat" que es fa de la intel·ligència artificial (IA) per resoldre problemes de salut mental. El president de la junta del COPC a la demarcació, Àngel Guirado, assenyala que l'objectiu ha de ser que sigui un complement a la feina que fa el professional. En aquest sentit, Guirado veu com "un repte" el fet que la IA entri a formar part a les consultes dels psicòlegs i demana que es faci de forma "apropiada". A més, des del Col·legi avisen de l'increment "important" que hi ha hagut els darrers anys de joves que han de prendre psicofàrmacs, per tractar problemes de salut mental. "És un col·lectiu que tradicionalment no n'era usuari", assenyala.
Els professionals alerten que la intel·ligència artificial "no té coneixement" del que li passa a la persona que li fa la consulta, atès que no té "el contacte humà". Guirado assenyala que la IA el que fa només és "respondre a unes dades que li entren" i a partir d'aquí la tecnologia ofereix una sèrie de solucions que en moltes ocasions "no són les adequades per a l'usuari".
Per això, des del COPC a Girona han qualificat l'ús de la IA com "el gran repte" que tenen per tal l'ús inapropiat d'aquesta tecnologia. Ara bé, des del col·legi de psicòlegs no rebutgen la IA i consideren que podria ser "un complement" a la feina que fan els professionals i una eina de suport als psicòlegs en les consultes.
"Tot allò que sigui utilitzar-la des del punt de vista de veure com complementem la IA amb la intel·ligència humana, que és la que entén les emocions d'una persona afectada i les d'un professional que l'ajuda, s'ha de fer d'una manera que sigui sostenible", remarca el president del COPC a Girona.
I és que Guirado reconeix que els preocupa l'increment "destacable" que hi ha de gironins -tot i que és extrapolable a la resta de demarcacions- que fan un ús "inapropiat de la IA, per intentar buscar solucions als problemes de salut mental que poden tenir. "La màquina pot donar respostes errònies, perquè està tot descontextualitzat", avisa.
Un dels problemes que pot provocar l'augment de persones que recorren a la intel·ligència artificial és que caigui el nombre de professionals de la psicologia. Per això, Guirado ha recordat que "no és el mateix i que no es pot substituir" un professional per la tecnologia.
De fet, la bona notícia és que el col·legi ha augmentat més d'un 8% el nombre de professionals col·legiats a la demarcació. Actualment, a les comarques gironines hi ha registrats 1.558 psicòlegs, 134 més que fa un any.
Més joves necessiten psicofàrmacs
Des de la pandèmia el nombre de persones que han necessitat anar al psicòleg s'ha gairebé doblat, segons ha revelat el president del col·legi, si bé destaca especialment el col·lectiu jove que és un dels qui més ha necessitat ajuda professional.
Prova d'això, explica Guirado, és que han vist com ha crescut de manera "important" l'ús de psicofàrmacs en aquest col·lectiu, quan abans no en necessitava. "Hi ha un excés de farmacologia per atendre aquests trastorns de l'estat d'ànim", ha remarcat el president del col·legi a Girona.
