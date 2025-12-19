Els tres carrils d’entrada a Ripoll sud alteren l’ampliació del barri de Caselles
La zona agrícola i de pastures mantindrà el seu aspecte, tot i que Orriols no descarta edificar-hi en el futur
L’Ajuntament de Ripoll s’ha vist obligat a renunciar a edificar part de l’ampliació del barri de Caselles, per tal que la Generalitat de Catalunya tiri endavant el tercer carril de carretera que ha d’unir l’inici del desdoblament de la C17 amb la rotonda de Cal Déu. El Departament de Territori, va presentar un informe de Carreteres, que l’alcaldessa Sílvia Orriols (Aliança Catalana) va qualificar de “bastant contundent”. La incompatibilitat entre les dues obres impedeix que s'edifiqui en un espai que ja es modificarà amb la incorporació d’un nou carril que ajudi a alleugerir el trànsit que es forma els caps de setmana o jornades festives a l’entrada i sortida sud del municipi. La nova infraestructura haurà de ser licitada a principis d’any, un cop el consistori en ple va renunciar a la modificació puntual 33 del Pla General vigent.
El projecte que tenia l’Ajuntament per l’ampliació de Caselles, incloïa diferents edificis a peu de la carretera C17, que actualment només té un carril per sentit. La proposta que va presentar l’equip de govern d’Orriols va comptar amb la crossa de Junts en el ple de setembre de 2024. Posteriorment es va generar fins i tot l’aparició de la plataforma Stop Sud Caselles, que s’oposa a l’afectació que hagués tingut el projecte inicial en dues afectacions agrícoles i un camp de pastura. Ara la zona quedarà fora de les obres, tal com va celebrar el regidor republicà Lluís Orriols durant el ple afirmant que “les planes de l’entrada de Ripoll quedaran com estan”.
Malgrat aquest primer revés, que Sílvia Orriols considera necessari per no endarrerir més encara les obres d’un tercer carril que es considera essencial per la mobilitat del municipi, la zona queda preservada provisionalment. Un cop es vegi com l’afecta el nou carril, no descarta plantejar una nova actuació “perquè està permès d’edificar-hi”, afirma l’alcaldessa. De fet, ja podria presentar-se en el ple de dimarts vinent, encara que en l’ordre del dia que s’ha presentat no hi apareix aquest punt.
