La gironina Olga Felip assumirà la coordinació del nou pla territorial general de Catalunya
L’arquitecta liderarà la revisió del document del qual depèn tota la planificació territorial i urbanística
La gironina Olga Felip serà l'escollida per liderar els treballs de revisió i elaboració del Pla territorial general de Catalunya, el document del qual depèn tota la planificació territorial i urbanística de detall, segons ha pogut saber Diari de Girona.
El Govern ja ha posat en marxa el procés per actualitzar aquest instrument, vigent des del 1995, i adaptar-lo al marc legislatiu actual i a la realitat social, demogràfica i econòmica. D'aquesta manera, Felip assumirà la direcció d’un procés clau per definir com i on pot créixer el territori en els pròxims anys. El pla territorial general estableix els criteris bàsics de desenvolupament sostenible, equilibri territorial i preservació del medi ambient, i serveix de base per a la resta de plans territorials i urbanístics.
Nascuda a Girona l’any 1980, és arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (UPC). Durant l’últim any de carrera va fer pràctiques a l’estudi de Carme Pinós i va completar la seva formació amb estades a escoles i institucions internacionals com l’Architectural Association de Londres, la UCLA o la IUAV de Venècia, entre d’altres. L’any 2006 va fundar l’estudi Arquitecturia juntament amb Josep Camps. Des d’aleshores, el despatx ha desenvolupat una trajectòria amb projecció internacional, amb obres exposades en ciutats com Barcelona, Madrid, Venècia, Londres, Tòquio o Buenos Aires, i amb participació en projectes urbans i arquitectònics de diferent escala. Entre les seves obres més conegudes hi ha el Centre Cívic de Ferreries, el Museu de l’Energia d’Ascó, el CAP de l’Aldea, les piscines de Jesús o la plaça de l’absis de la catedral de Tortosa.
Guardons internacionals i estatals
La seva feina ha estat reconeguda amb diversos guardons internacionals i estatals, com el premi Young Architect of the Year, el Design Vanguard d’Architectural Record o el Premi Arts i Lletres de la Fundació Princesa de Girona, que va valorar una arquitectura "sobria, elegant i respectuosa amb l’entorn". També ha estat convidada a impartir conferències en institucions com el Royal Institute of British Architects i va representar Catalunya a la Biennal d’Arquitectura de Venècia.
Paral·lelament a la pràctica professional, Felip ha mantingut una vinculació constant amb la docència i el debat arquitectònic. Ha estat professora a la Architectural Association School of London i al BIArch de Barcelona, i actualment és professora del departament de Projectes Arquitectònics de l’ETSAB. També ha format part d’òrgans assessors vinculats a les polítiques de territori i ha tingut responsabilitats dins del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
