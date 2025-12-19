Nou municipis gironins es posen al dia amb els plans d’emergències municipals
El compliment de la planificació municipal supera ja la meitat dels ajuntaments obligats a Catalunya
Nou municipis de les comarques gironines han aprovat o actualitzat recentment el seu pla municipal d'emergències en un context d’augment general del compliment de la normativa a Catalunya. En conjunt, més de la meitat dels municipis obligats ja disposen d’un pla en vigor.
En els darrers mesos, el nombre de municipis catalans que compleixen l’obligació de tenir un pla de protecció civil municipal (DUPROCIM) ha crescut de manera notable. Actualment, el compliment ha passat del 30% al 52%, fet que suposa un increment del 22% i situa en 480 els municipis amb la planificació activa.
La Comissió permanent de Protecció Civil de la Generalitat, reunida dijous 11 de desembre, va homologar nou plans gironins, vuit dels quals corresponen a nous documents i un a una revisió. Els municipis que han estrenat pla són Crespià, Serinyà la Bisbal d’Empordà, Regencós, Ultramort, Torrent, Tossa de Mar i les Planes d’Hostoles. En el cas de Calonge i Sant Antoni, s’ha actualitzat el document ja existent, informa Protecció Civil de la Generalitat.
En total, en els darrers 14 mesos, 203 municipis d’arreu de Catalunya han homologat el seu pla, una tendència que reflecteix l’esforç dels ajuntaments per estar preparats davant possibles emergències. Els DUPROCIM recullen com s’organitza cada municipi per respondre a situacions de risc greu, com ara inundacions, incendis o altres emergències, i estableixen els protocols per protegir la població i coordinar els serveis locals.
