Olot celebra ser el projecte més ben valorat del Pla de Barris que li atorgarà 15 milions per la reforma del nucli antic
La proposta contempla 53 accions de reforma i està liderat per l'arquitecta Itziar González
L'Ajuntament d'Olot celebra haver estat el projecte que ha obtingut millor puntuació en el Pla de Barris que ha fet públic el Govern aquest divendres. La capital de la Garrotxa ha obtingut 15 milions d'euros de subvenció que aniran destinats a la reforma integral del nucli antic de la ciutat. Un projecte que té un pressupost de 25 milions d'euros i que està liderat per l'arquitecta barcelonina Itziar González. La reforma del nucli antic d'Olot contempla fins a 53 accions de transformació del barri, de les quals 23 són innovadores. Entre les mesures que es proposen hi ha la d'incrementar l'atractiu residencial del centre històric, facilitar l'accés a habitatges dignes i eficients energèticament o estimular noves iniciatives comercials.
Les anomenades transformacions físiques s'emporten més de la meitat del pressupost. En concret, s'hi destinaran 13.128.000 euros, un 52% del total. L'acció social i comunitària prevista en la transformació del nucli antic s'emporta 6,2 milions, un 25% del pressupost, mentre que a les accions de transició ecològica s'hi destinaran 3,6 milions, poc més d'un 14% del total. També es preveu una partida de 2 milions d'euros per la construcció i posterior gestió d'una Oficina Local del Pla de Barris.
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica va obrir el termini de presentació de projectes el passat mes de setembre i 83 municipis de 30 comarques van fer arribar la seva candidatura. La comissió de gestió del Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris i Viles d'Atenció Especial ha avaluat les sol·licituds segons els criteris tècnics establerts a les bases de la convocatòria i ha resolt atorgar les subvencions als municipis, entre ells Olot que ha tingut el projecte més ben valorat.
Per darrere de la capital de la Garrotxa ha quedat la reforma dels barris del sud de Santa Coloma de Gramenet, l'actuació sobre la ciutat històrica de Tortosa i la reforma dels barris fluvials d'Amposta. A la demarcació de Girona, també rebran subvenció de la Generalitat, l'actuació prevista a Figueres oest, que rebrà gairebé 15 milions dels prop de 25 que havia sol·licitat i Girona que podrà comptar amb 12,3 milions d'euros per la reforma del barri de Pont Major.
