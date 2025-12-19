Olot reclama autobusos directes i més ràpids amb Girona i Barcelona
L'Ajuntament insta Territori a reforçar els serveis per reduir temps de viatge i millorar la qualitat de les connexions
L’Ajuntament d’Olot ha acordat instar el departament de Territori a incrementar les línies d’autobús directes entre Olot i Girona i entre Olot i Barcelona per reduir els temps de desplaçament i millorar la qualitat del transport públic. La proposta ha estat aprovada en el ple municipal d’aquest mes de desembre amb el vot favorable de tots els grups municipals, excepte VOX, que hi ha votat en contra.
La moció, impulsada per l’equip de govern —format per Junts i ERC— amb el suport del PSC, reclama una millora estructural de les connexions amb les dues principals ciutats del país. El text aprovat defensa la necessitat d’ampliar els serveis directes “tantes vegades com calgui i sigui possible”, amb l’objectiu d’oferir una alternativa real al vehicle privat i fer més competitiu el transport públic des de la capital de la Garrotxa. En concret, l’acord municipal rebutja solucions basades en trajectes excessivament llargs, amb múltiples parades, que acaben allargant el temps de viatge fins a superar l’hora en el cas de Girona o l’hora i mitja per arribar a Barcelona. Segons recull la moció, aquesta situació penalitza tant els desplaçaments quotidians per motius laborals o educatius com la connexió del territori amb serveis i oportunitats situades fora de la comarca.
Aquesta reclamació arriba després que, fa aproximadament un mes, el departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica anunciés el reforç del servei d’autobús entre Girona, Banyoles i Olot amb vuit noves expedicions per millorar la mobilitat al corredor. Les noves sortides, operades per l’empresa TEISA, s’han incorporat per primera vegada a la franja de primera hora del matí i de mitja tarda, en tots dos sentits, amb l’objectiu d’ampliar l’oferta existent.
En la mateixa sessió plenària, el consistori també va abordar altres qüestions. El ple va donar llum verda a una modificació del Pla d’actuacions d’Inversions Financerament Sostenibles per destinar 480.000 euros del superàvit del 2024 a dues actuacions: 130.000 euros per crear un aparcament a l’entorn de l’ambulatori Olot Nord i 350.000 euros per executar el carril bici del Pla de Dalt. A més, es va aprovar per unanimitat el conveni entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa per millorar l’assistència tècnica en matèria de Protecció Civil i Emergències. També es va validar la delegació de competències al Consell Comarcal per a la prestació del servei públic de consum del municipi, amb l’abstenció de la CUP i el vot favorable de la resta de grups.
El ple de desembre també va incloure diversos punts urbanístics. Entre aquests, es va aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM relacionada amb infraestructures de serveis bàsics, així com l’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Urbana del passeig de Sant Roc. Finalment, es va aprovar inicialment, per via d’urgència, el Reglament intern de gestió del sistema de quadrant i serveis de la Policia Municipal.
