Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda GironaMercadona SaltLoteria de NadalOlga Feliplloguers de temporadaquines Gironapesta porcina
instagramlinkedin

NADAL

Totes les quines que se celebren aquest cap de setmana a les comarques gironines

Del divendres 19 al diumenge 21, arreu de la demarcació, se celebren, quines, mercats de Nadal, pessebres i representacions dels Pastorets

La quina de Bescanó, en una imatge d'arxiu.

La quina de Bescanó, en una imatge d'arxiu. / Aniol Resclosa

Redacció

Redacció

Girona

Les festes de Nadal s'acosten, i això és sinònim de quines, mercats, pessebres i representacions dels Pastorets. N'hi ha quasi tantes com pobles. T'hem preparat un recull d'algunes de les que es faran aquest cap de setmana.

Quines

  • Avinyonet de Puigventós: a les 19 h (dissabte) a la Societat Recreativa La Unió Avinyonenca.
  • Bàscara: a les 22 h (dissabte) al Pavelló.
  • Cabanes: a les 19 h (diumenge) al local social.
  • Caldes de Malavella: a les 17.30 h al CEIP Sant Esteve, Quina del Bàsquet.
  • Calonge: a les 17 h (divendres) al Casal de la Gent Gran, Quina musical. / A les 20 h (dissabte) a la Sala Fontova, Quina de Nadal. /A les 18 h (diumenge) al Pavelló municipal, Quina de Nadal.
  • Cassà de la Selva: a les 22 h (dissabte) i a les 18 h (diumenge) al Pavelló, Quina nocturna UD Cassà.
  • Castell d'Aro: a les 18 h (dissabte) a la sala polivalent, Quina.
  • Celrà: a les 19 h (dissabte) al pavelló de la Fàbrica, Quina.
  • El Port de la Selva: a les 18 h (diumenge) a l'Espai Port, Quina de l'AFA Les Clisques.
  • Esclanyà: a les 17 h (diumenge) al local polivalent, Quina de Nadal infantil. A les 18 h (diumenge), Quina de Nadal.
  • Girona: a les 19 h (divendres) al Centre cívic Pont Major, Quina Jove; i a les 17 h (diumenge), Quina de Nadal de la Gegantona del Pont Major. A les 20 h (divendres) a l'Espai cívic Can Gibert, Quina eròtica. / A les 18 h (dissabte i diumenge) al pavelló de Santa Eugènia-Montfalgars, Quina nocturna. / A les 19 h (dissabte) a Cal Mestre, Quina.
  • L'Escala: a les 18 h (diumenge) al Centre cultural Xavier Vilanova.
  • Llançà: a les 16 h (dissabte) al Casal de la Gent Gran, Quina.
  • Maçanet de Cabrenys: a les 19 h (dissabte) a la Sala La Maçanetenca (L'Horta), Quina.
  • Palafrugell: a les 18 h (diumenge) a l'INS Frederic Martí i Carreras, Quina nadalenca.
  • Palau-saverdera: a les 18.30 h (diumenge) a la Quina al centre cívic.
  • Puigcerdà: a les 17.30 h (diumenge) al local social -poliesportiu, Quinto.
  • Porqueres: a les 17 h (dissabte) al Local Social, Quina del Casal de la Gent Gran.
  • Quart: a les 19 h (diumenge) al local social, Quina.
  • Sant Antoni de Calonge: a les 18 h (diumenge) al Palau Firal, Gran Quina de Nadal a benefici de la cavalcada de Reis de Sant Antoni.
  • Sant Feliu de Guíxols: a les 12 h (diumenge) a la Carpa del Guíxols Arena, Quina infantil.
  • Santa Cristina d'Aro: a les 22.30 h (dissabte) a l'Espai Riudaura, Quina eròtica de la colla Els Merlots.
  • Viladamat: a les 18 h (diumenge) al local social, Quina.

Mercats de Nadal

  • Blanes: mercat EnNadala't. Durant el cap de setmana, a partir de les 11 h del matí. El divendres s'innaugurarà la fira a les 17 h amb una xocolatada popular. T'has de portar la tassa! I a les 18 h, encesa de llums amb el grup Mil Notes. El municipi també celebra el diumenge la Fira de Sant Tomàs, una tradició que es remunta al segle XVI i que comptarà amb una setantena de parades al nucli històric (passeig de Dintre i Carrer Ample).
  • Girona: mercat de Nadal a la plaça de la Independència. Entre les 10.30 h i les 21 h.
  • Lloret de Mar: fira de Nadal al passeig Jacint Verdaguer. A partir de les 11 h amb casetes d'artesania i alimentació, trenet de Nadal i tallers infantils.
  • Sant Jaume de Llierca: Mercat solidari de Nadal a la plaça del Mercat. El dissabte al matí, mercat amb productes d'Oncolliga i Las cositas de Nunu.
Algunes de les parades del Mercat de Nadal a la plaça de la Independència de Girona.

Algunes de les parades del Mercat de Nadal a la plaça de la Independència de Girona. / Marc Martí Font

Pessebres

  • Arbúcies, al carrer Sorrall
  • Banyoles, exposició al monestir de Sant Esteve.
  • Begur, concurs de pessebres al Cinema Casino.
  • Blanes, al passeig de Dintre.
  • Campdevànol, a la plaça de la Dansa. Fet de fusta.
  • Girona, a l'entrada de l'Ajuntament
  • Mont-ras, mostra de pessebres i diorames.
  • Olot, Mostra de pessebres a diferents espais del municipi.
  • Salt, a l'església de Sant Cugat, pessebre artístic fet per Jordi Barris.
  • Sant Gregori, pessebre de Can Roseta al bosc de Cartellà.

Notícies relacionades i més

Els Pastorets

  • Blanes: a les 20 h (dissabte) i a les 18 h (diumenge) al teatre, "Pastors i Misteris" de Pere Puig i Llensa.
  • Celrà: a les 18 h (dissabte) i a les 12 h (diumenge) a l'Ateneu, representació d'Els Pastorets de Celrà.
  • Girona: a les 18 h (dissabte i diumenge) al Centre cívic Sant Narcís, representació d'Els Pastorets de Sant Narcís.
  • L'Estartit: a les 18.30 h (només dissabte) a la plaça de l'Església, "Els Pastorets de l'Estartit".
  • La Bisbal d'Empordà: a les 18 h (dissabte i diumenge) al Teatre Mundial, representació d'"Els Pastorets".
  • Olot: a les 18 h (només diumenge) al Centre Catòlic, representació d'Els Pastorets d'Olot.
  • Quart: a les 20 h (dissabte) i a les 12 h (diumenge) al local social, representació d'Els Pastorets de les Gavarres amb "La Gran Apagada" a càrrec de Q-Art i Acció.
  • Riudellots de la Selva: a les 18 h (dissabte i diumenge) al Teatre Sala d'actes La Manuela, representació d'Els Pastorets "Betlem, any zero".
  • Roses: a les 18.30 h (només diumenge) al Teatre, representació d'Els Pastorets a càrrec del grup de teatre de Roses.

TEMES

Tracking Pixel Contents