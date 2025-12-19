NADAL
Totes les quines que se celebren aquest cap de setmana a les comarques gironines
Del divendres 19 al diumenge 21, arreu de la demarcació, se celebren, quines, mercats de Nadal, pessebres i representacions dels Pastorets
Les festes de Nadal s'acosten, i això és sinònim de quines, mercats, pessebres i representacions dels Pastorets. N'hi ha quasi tantes com pobles. T'hem preparat un recull d'algunes de les que es faran aquest cap de setmana.
Quines
- Avinyonet de Puigventós: a les 19 h (dissabte) a la Societat Recreativa La Unió Avinyonenca.
- Bàscara: a les 22 h (dissabte) al Pavelló.
- Cabanes: a les 19 h (diumenge) al local social.
- Caldes de Malavella: a les 17.30 h al CEIP Sant Esteve, Quina del Bàsquet.
- Calonge: a les 17 h (divendres) al Casal de la Gent Gran, Quina musical. / A les 20 h (dissabte) a la Sala Fontova, Quina de Nadal. /A les 18 h (diumenge) al Pavelló municipal, Quina de Nadal.
- Cassà de la Selva: a les 22 h (dissabte) i a les 18 h (diumenge) al Pavelló, Quina nocturna UD Cassà.
- Castell d'Aro: a les 18 h (dissabte) a la sala polivalent, Quina.
- Celrà: a les 19 h (dissabte) al pavelló de la Fàbrica, Quina.
- El Port de la Selva: a les 18 h (diumenge) a l'Espai Port, Quina de l'AFA Les Clisques.
- Esclanyà: a les 17 h (diumenge) al local polivalent, Quina de Nadal infantil. A les 18 h (diumenge), Quina de Nadal.
- Girona: a les 19 h (divendres) al Centre cívic Pont Major, Quina Jove; i a les 17 h (diumenge), Quina de Nadal de la Gegantona del Pont Major. A les 20 h (divendres) a l'Espai cívic Can Gibert, Quina eròtica. / A les 18 h (dissabte i diumenge) al pavelló de Santa Eugènia-Montfalgars, Quina nocturna. / A les 19 h (dissabte) a Cal Mestre, Quina.
- L'Escala: a les 18 h (diumenge) al Centre cultural Xavier Vilanova.
- Llançà: a les 16 h (dissabte) al Casal de la Gent Gran, Quina.
- Maçanet de Cabrenys: a les 19 h (dissabte) a la Sala La Maçanetenca (L'Horta), Quina.
- Palafrugell: a les 18 h (diumenge) a l'INS Frederic Martí i Carreras, Quina nadalenca.
- Palau-saverdera: a les 18.30 h (diumenge) a la Quina al centre cívic.
- Puigcerdà: a les 17.30 h (diumenge) al local social -poliesportiu, Quinto.
- Porqueres: a les 17 h (dissabte) al Local Social, Quina del Casal de la Gent Gran.
- Quart: a les 19 h (diumenge) al local social, Quina.
- Sant Antoni de Calonge: a les 18 h (diumenge) al Palau Firal, Gran Quina de Nadal a benefici de la cavalcada de Reis de Sant Antoni.
- Sant Feliu de Guíxols: a les 12 h (diumenge) a la Carpa del Guíxols Arena, Quina infantil.
- Santa Cristina d'Aro: a les 22.30 h (dissabte) a l'Espai Riudaura, Quina eròtica de la colla Els Merlots.
- Viladamat: a les 18 h (diumenge) al local social, Quina.
Mercats de Nadal
- Blanes: mercat EnNadala't. Durant el cap de setmana, a partir de les 11 h del matí. El divendres s'innaugurarà la fira a les 17 h amb una xocolatada popular. T'has de portar la tassa! I a les 18 h, encesa de llums amb el grup Mil Notes. El municipi també celebra el diumenge la Fira de Sant Tomàs, una tradició que es remunta al segle XVI i que comptarà amb una setantena de parades al nucli històric (passeig de Dintre i Carrer Ample).
- Girona: mercat de Nadal a la plaça de la Independència. Entre les 10.30 h i les 21 h.
- Lloret de Mar: fira de Nadal al passeig Jacint Verdaguer. A partir de les 11 h amb casetes d'artesania i alimentació, trenet de Nadal i tallers infantils.
- Sant Jaume de Llierca: Mercat solidari de Nadal a la plaça del Mercat. El dissabte al matí, mercat amb productes d'Oncolliga i Las cositas de Nunu.
Pessebres
- Arbúcies, al carrer Sorrall
- Banyoles, exposició al monestir de Sant Esteve.
- Begur, concurs de pessebres al Cinema Casino.
- Blanes, al passeig de Dintre.
- Campdevànol, a la plaça de la Dansa. Fet de fusta.
- Girona, a l'entrada de l'Ajuntament
- Mont-ras, mostra de pessebres i diorames.
- Olot, Mostra de pessebres a diferents espais del municipi.
- Salt, a l'església de Sant Cugat, pessebre artístic fet per Jordi Barris.
- Sant Gregori, pessebre de Can Roseta al bosc de Cartellà.
Els Pastorets
- Blanes: a les 20 h (dissabte) i a les 18 h (diumenge) al teatre, "Pastors i Misteris" de Pere Puig i Llensa.
- Celrà: a les 18 h (dissabte) i a les 12 h (diumenge) a l'Ateneu, representació d'Els Pastorets de Celrà.
- Girona: a les 18 h (dissabte i diumenge) al Centre cívic Sant Narcís, representació d'Els Pastorets de Sant Narcís.
- L'Estartit: a les 18.30 h (només dissabte) a la plaça de l'Església, "Els Pastorets de l'Estartit".
- La Bisbal d'Empordà: a les 18 h (dissabte i diumenge) al Teatre Mundial, representació d'"Els Pastorets".
- Olot: a les 18 h (només diumenge) al Centre Catòlic, representació d'Els Pastorets d'Olot.
- Quart: a les 20 h (dissabte) i a les 12 h (diumenge) al local social, representació d'Els Pastorets de les Gavarres amb "La Gran Apagada" a càrrec de Q-Art i Acció.
- Riudellots de la Selva: a les 18 h (dissabte i diumenge) al Teatre Sala d'actes La Manuela, representació d'Els Pastorets "Betlem, any zero".
- Roses: a les 18.30 h (només diumenge) al Teatre, representació d'Els Pastorets a càrrec del grup de teatre de Roses.
