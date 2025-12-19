Riudaura reobrirà després de 22 anys tancat el centre cívic dissenyat per RCR: "És tornar a tenir un lloc de trobada"
L'Ajuntament diu que es tracta d'un equipament "clau" pel poble i lamenten que el projecte hagi estat aturat tant temps
Riudaura reobrirà el centre cívic després de 22 anys tancat. El projecte del prestigiós estudi RCR Arquitectes d'Olot va ser una realitat el 1999, però tot just quatre anys més tard, el 2003, va haver de tancar per problemes estructurals. Després de passar anys sense que s'hi fes res, el 2018 l'Ajuntament va decidir fer una consulta en la qual els veïns van votar que es reformés, malgrat que el cost ascendia a 650.000 euros. Finalment, aquest dissabte 20 de desembre l'equipament podrà reobrir un cop compleix amb la normativa vigent. Des del consistori lamenten els anys de tancament, però celebren que es recupera un espai "clau" pel poble que ha de servir com a lloc de trobada de veïns i veïnes de Riudaura.
L'alcaldessa de Riudaura, Anna Vegas, explica que des de l'equip de govern han continuat la feina dels seus predecessors i donen compliment a la demanda dels veïns de la petita localitat garrotxina. En la consulta de 2019, un 51,8% va votar a favor (70 vots) de tirar endavant unes reformes que suposaven una despesa de 650.000 euros; un 46,6% s'hi va mostrar en contra (63 vots) i un 1,4% van votar en blanc (2 vots). Tot i no ser vinculant, l'anterior equip de govern va optar per tirar endavant el projecte.
Vegas ressalta que la reobertura d'aquest equipament és un moment "molt important i emotiu" perquè es tracta d'un espai "clau" pel municipi, ja que no és només un edifici, sinó que "significa tornar a tenir un lloc de trobada i de convivència pel municipi". "Per un poble tan petit això té molt valor perquè dona més vida", ressalta.
L'alcaldessa explica que l'actual executiu municipal s'ha trobat "el camí fet" per part de l'anterior govern i que l'única cosa que han procurat ha estat "anar el més ràpid possible" i treballar per la reobertura. Vegas ha explicat que la voluntat és traslladar diverses activitats que fa el poble actualment en espais reduïts al centre cívic, però no contemplen fer un "programa tancat". "La idea és que les entitats puguin venir i que la gent hi porti les seves propostes", destaca.
Una de les principals preocupacions per a l'alcaldessa és trobar algú que es faci responsable del bar del centre cívic, ja que actualment no hi ha cap altre establiment de restauració al municipi. Vegas considera que això suposaria "un element de trobada i dinamització". "Volem que creixi i que ho faci amb la implicació de la gent de Riudaura que hem estat tants anys esperant-lo", ha conclòs.
El centre cívic és un projecte del prestigiós estudi RCR Arquitectes. Es va inaugurar el 1999, però el 2003 es va haver de tancar per problemes estructurals. El 2015 es va arranjar la planta subterrània, d'uns 240 metres quadrats, després d'una aportació de la Generalitat de més de 200.000 euros. Però la planta de dalt porta tancada des del 2003.
- Un accident mortal provoca un tall a l'AP-7 en sentit Girona
- Mercadona tancarà el supermercat del mercat de Salt
- Intercepten a Girona una furgoneta amb 14 cadells importats irregularment d’Eslovàquia
- Inspeccionen un bar d’Empuriabrava per irregularitats i hi troben vuit bicicletes robades
- El poble de Girona que té un pessebre vivent de més de 200 persones: dia, horari i entrades
- Carta d'un lector: 'No és la primera vegada que vostè fica 'la pota al fang'
- Aquest és el número que tocarà de la Loteria de Nadal 2025 segons el ChatGPT i els vidents
- Paguen amb la mateixa moneda al president de Ryanair quan va a un restaurant d'Irlanda